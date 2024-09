Con más dudas que certezas, Susana Giménez entrevistará a Javier Milei

En las últimas semanas, las especulaciones sobre una entrevista de Susana Giménez a Javier Milei se volvieron moneda corriente en los diferentes programas, así como también en las redes sociales. Lo que nadie sabía es que el mano a mano ya tiene fecha confirmada, que se difundió recientemente.

Aunque la entrevista ya está pactada, los detalles sobre la misma no. La nota saldrá al aire el próximo domingo 29, aunque no será en vivo y, es en este punto que se comienzan a desconocer los pormenores: se desconoce si lo grabarán en Casa Rosada, en Olivos o en los estudios de Telefe: "Tengo una primicia... tanto que preguntaban cuando iba a ser la entrevista de Javier con Susana Giménez... Mañana se va a grabar la entrevista con el Presidente de la Nación", reveló este miércoles Yuyito González, la novia del entrevistado, en su programa Empezar el Día.

Susana Giménez regresó a Telefe

En la previa a su regreso a la televisión, la diva de los teléfonos estuvo en diferentes programas de stream promocionando su vuelta. Fue allí donde reveló que conocía los deseos de Milei de sentarse a dialogar con ella. Desde el entorno del político habían llamado a la producción para organizar dicha nota, aunque la fecha de estreno todavía no estaba confirmada.

De nuevo en la pantalla chica, Susana fue entrevistada por varios cronistas donde expresó: " Estoy contenta, hay que ayudarlo ", fue su última declaración sobre el presidente libertario, al cual apoya públicamente desde su triunfo y asunción en el mes de diciembre.

Yuyito González confirmo la entrevista de Javier Milei con Susana

En su paso por Olga, la ex vedette reveló: " Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte ". De lo que no se quiso hacer responsable la mediática son sobre los modos en que se pronuncia públicamente el mandatario: "No importa, es cosa de él. Grita porque es así calentón, pero ya se va a acostumbrar. Pasa que si yo fuera Presidente y hubiera encontrado el gobierno como estaba, también gritaría. Y lloraría. Más que gritar, lloraría", contestó.

Susana Giménez recibirá al presidente en su programa el mismo día que a Pampita

En el mano a mano entre la diva y el presidente se espera que hablen desde asuntos políticos hasta el amorío de "El León" y Yuyito González. Lo cierto es que la conductora puede hacer de las suyas y tocar puntos que su invitado no quiera hablar, como en su anterior entrevista junto a los campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Aunque las especulaciones sobre la charla entre Javier Milei y Susana Giménez son múltiples, lo cierto es que la audiencia también se mantiene expectante porque se confirmó que aquel domingo, Pampita romperá el silencio sobre la crisis matrimonial que atraviesa con Roberto Moritán.