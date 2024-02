Cosquín Rock 2024: Entre la protesta social y la cultura popular, las bandas se unieron para defender la patria

El festival del verano que mueve multitudes volvió en una nueva edición de 2024. El Cosquín Rock se vivió a full entre la alerta amarilla dictada por el Servicio Meteorológico Nacional, el sol picante y una lluvia torrencial que parecía llevarse todo a su paso, pero que fue finalmente derrotada por un cielo azul al final del día.

Allí, más de 45 mil personas pudieron disfrutar de ambos días y dejaron su huella. Gente de distintas provincias y países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay y hasta México se hicieron presentes a puro pogo y pulseritas.

Dividido en seis sectores, el evento demostró ser el más federal del país con seis escenarios divididos en todo el predio y con exponentes de la talla de Dante Spinetta, Natalie Pérez, Bándalos Chinos, entre otros que acompañaron la tarde y movilizaron a los concurrentes de punta a punta.

Damas Gratis

Día 1: Entre bandas y cánticos, se defendió la cultura y la patria

El atardecer comenzó a caer y Airbag se asomó a las 18.30 en el escenario sur para cerrar una tarde a puro rock. Allí, con un show variado y sus imperdibles hitos, los hermanos Sardelli animaron a miles de personas y les agradecieron por acompañarlos durante toda su carrera y principalmente en este último tiempo, ya que anticiparon que Argentina vivirá fuertes momentos a partir de ahora y que la música es lo que sana el corazón, para luego interpretar el himno nacional en la guitarra.

Casi en simultáneo, Miranda! hacía bailar al público más afín al Pop y recorrieron todos sus hits del show inspirado en el Hotel Miranda!, con un vestuario que cambiaba en cada ocasión, de acuerdo al estado de ánimo de cada canción. Allí, el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas desataron una verdadera fiesta al ritmo de "Don", "Ya lo sabía" y "Yo te diré", aunque sin invitados sorpresa, pese a que Lali también fue convocada para el Cosquín Rock.

Pasadas las 20, el escenario Sur volvió a temblar con Divididos y un Ricardo Mollo emocionado hasta las lágrimas frente al micrófono. De hecho, al cerrar el show, tuvo el gran gesto de bajar a saludar a sus fans, repartir púas y agradecerles personalmente por haberse acercado y hacerle el aguante al trío durante tantos años de trayectoria.

Lali.

En el mismo momento, pero en el escenario Norte, Dillom desataba un mar de quejas contra el Gobierno de Javier Milei mientras cantaba las canciones de su exitoso disco Post Mortem. Allí, el joven trapero de 23 años realizó un cover de "Sr. Cobranza", la reconocida canción de la Bersuit Vergarabat para marcar cuál era su postura política y arremetió directamente en contra del gabinete presidencial: "A Caputo en la plaza lo tienen que matar", arremetió.

¿La respuesta? silbidos y cánticos de "Milei, basura, vos sos la dictadura". A partir de allí, la agenda política de los artistas quedó marcada y posicionada frente a otros que deciden guardar silencio pese a que mueven masas enteras que se ven afectadas por las medidas gubernamentales.

A las 21, la reina del pop Lali Espósito se hizo presente en el escenario Montaña con un icónico look plateado, al ritmo de "Dos son Tres", "Diva" e "Histeria". Contenta por su primer Cosquín, la cantante le agradeció al público por acompañarla en semejante oportunidad y apuntó directamente contra el gobierno libertario, con quienes ya tiene un historial de contestaciones debido a que el propio presidente se ha ensañado en defenestrarla mediante sus redes sociales.

"Voy a decir algo muy... lo más importante creo, que es: Eso, lo más importante somos nosotros, la fiesta que somos los argentinos. Esto que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás. Depende de nosotros, de los que estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también. De acompañar y también de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, las antipatria... Todos. Se llama 'KO', dijo Lali apuntando contra La Libertad Avanza.

Sin embargo, uno de los momentos más virales de la noche se vivió cuando Lali cambió la letra de la canción '¿Quiénes son?' y resaltó: "Que si fumo, que si bebo, que si vivo del Estado". Esta frase tuvo tanta repercusión que hasta el propio Milei se encargó de darle me gusta y comentar desde su estadía en Roma, antes de ocuparse de sus cuestiones protocolares con el papa.

Babasónicos

A su vez, Babasónicos hacía lo propio y fue uno de los recitales más concurridos de la noche, aunque con algunos percances técnicos que Adrián Dárgelos supo resolver e ignorar, llevando al público del baile a la melancolía con "Pijamas", "La Lanza" y "Putita", entre otros hits.

Momentos mas tarde, el joven trapero de 22 años Tiago PZK se subía al escenario Montaña desplegando todos sus dotes de freestyle pero queriendo hacer un homenaje al Cosquín Rock: "Como estamos en el Cosquín Rock quiero hacer un homenaje a un artistazo que no está con nosotros en este suelo, pero siempre va a estar en nuestro corazón", dijo antes de tocar "Crimen", de Gustavo Cerati.

La noche se terminó de coronar con Skay y los Farkies y con Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia y el show divertidísimo y familiar de Los Auténticos Decadentes, que invitó a bailar a quienes quedaban ya a altas horas de la madrugada en el predio.

Día 2: El sol le ganó a la lluvia y la cultura popular se mezcló con la internacional

El segundo día en Santa María Punilla se vio en las primeras horas de la tarde teñido por las nubes grises y la lluvia torrencial que formaba ríos en el predio y mucho desconcierto entre los asistentes al Cosquín Rock, ya que algunos especularon con que se iba a posponer, mientras otros cantaban canciones para que se despeje pronto y así poder disfrutar a pleno el último tramo del festival más concurrido del país.

Con un cielo despejado alrededor de las 5 de la tarde, Estelares hizo su show en el escenario Montaña acompañado de una gran cantidad de gente que bailaba y disfrutaba de la brisa del verano y resaltaban que, en estos tiempos tan difíciles para la Argentina, agarrarse de la música y cuidar la cultura es todo lo que se necesita para poder seguir adelante. Mientras tanto, otros fans se agolpaban en el escenario Sur a la espera de Las Pastillas del Abuelo.

Ciro y Los Persas

Sin embargo, la coronación de la edición número 24 del festival se la llevó Ciro y los Persas, que demostraron ser grandes conocedores de los encuentros populares, al recalcar que hace más de 20 años que participan de este tipo de eventos. Además, le agradecieron al público por esperar bajo la lluvia y luego bajo el agobiante sol que evaporaba los charcos que había dejado en el predio.

Allí, Ciro tocó una buena dosis de canciones de su antigua banda, como lo fueron "Tan solo" y "Como Alí", entre otros hits que desataron la alegría de los verdaderos ganáticos de Los Piojos. Entre el amor del público y su hijo arriba del escenario, Ciro se mostró contento de realizar el recital y hasta jugó con el público, lo saludó de cerca e hizo un homenaje a la Selección Argentina.

Sin embargo, el día 2 se vio anonadado por la presencia del guitarrista de Guns ´N´ Roses, Slash, cuando ya había llegado la noche. Acompañado por Myles Kenneedy and The Conspirators, brindó un show demostrando de qué estamos hablando cuando queremos referirnos al rock and roll, en la que mantuvo el espíritu de la famosa banda angelina para sacar provecho del ferviente público argentino, fanático del pogo, de los saltos y los coreos. En simultáneo, se distinguieron también motivados por los asistentes del evento Molotov, Las Pelotas y Catupecu Machu, en los escenarios Sur y Montaña respectivamente.

Slash

Por otro lado, el segundo día tuvo la presentación de varios debutantes de festivales, como lo fueron Milo J, quien agradeció la presencia del público y destacó el folklore argentino, invitando a nada menos que a Soledad Pastorutti a que comparta escenario, Snow tha product eYSY A. Además, el género estuvo coronado por Duki como gran plato fuerte de la noche.

En el escenario Norte, Duki hizo un pequeño parate en su lista de rap y decidió destacar el trabajo de los artistas nuevos que emergen gracias a las juntadas en las plazas y las redes sociales: "Fuimos a la plaza, nos pusimos a rapear y pudimos hacer nuestros temas con lo que teníamos a mano. Ninguno fue a una academia de rap ni a una academia de canto. Somos todos pibes de distintas partes de la Argentina que tuvimos las herramientas que nos dio nuestro país porque Argentina es un país increíble", enfatizó.

Duki cerró la noche del domingo.

"Me encuentro con argentinos por todo el mundo y me doy cuenta que somos resolutivos, que queremos aprender, trabajar, crecer. Somos gente inteligente, soñadora, humilde. No lo perdamos. Yo estoy parado acá porque ustedes me eligieron y le hablo a ustedes y a las nuevas generaciones: aunque les parezca una boludés el colegio, presten atención", dijo Duki. El broche de oro de la noche lo puso Damas Gratis y su bailanta que se extendió por todo el predio, pasada la madrugada del lunes, para finalizar con el festival más popular del país.