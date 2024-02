Maxi Giudici se frustró con los medios y apostó por Only Fans: "Gano dos mil dólares por mes y cada vez me animo a más".

Pasaron cinco meses de uno de los peores días de la vida de Maxi Giudici y en un lapso de lo que fue, desde aquella jornada de septiembre en adelante, su vida dio un giro de 180 grados para dejar atrás todo lo malo y convertirlo en algo positivo, que nada tenga que ver con su pasado. El ex Gran Hermano dio vuelta la página y pasó de querer estar en los medios de comunicación, a generar su propio dinero a través de contenido erótico.

Maxi Giudici gana dos mil dólares por mes dedicándose al only fans.

A mediados de septiembre el oriundo de Córdoba decidió atentar contra su vida consumiendo pastillas y alcohol en medio de una crisis sentimental, personal y laboral, producto de la frustración de no ser convocado en para el Bailando 2023 que conducía Marcelo Tinelli y además de eso, por lo que había sido su reciente separación de Juliana Díaz, su novia dentro de la casa más famosa del país.

El ex "hermanito" observaba como quienes habían sido sus compañeros en el reality se encontraban en distintos proyectos personales avocados desde el streaming hasta el modelaje y distintos medios de comunicación, mientras que él, a la par, se encontraba fuera de todo lo que alguna vez había soñado. Una noche, consumió de más, quiso atentar con su vida y llegaron justo a tiempo Alexis "El Conejo" Quiroga y su ex, quienes lo llevaron al nosocomio donde lograron recuperarlo.

Maxi Giudici y Juliana Díaz, ex participantes de Gran Hermano.

Después de toda aquella crisis en donde su máxima preocupación era poder instalarse en los medios de comunicación, Giudici decidió dar vuelta la página y avocarse a algo distinto, fuera de lo que estaba acostumbrado y probar suerte en otro rubro que lo sorprenda. Ahí mismo, encontró la solución: Only Fans.

Para ese entonces, dejó de vivir en Buenos Aires, regresó a su querida Córdoba Capital y mientras manejaba el hostel del cual es dueño y había dejado a cargo a su mamá, empezó a tomarse distintas fotos "eróticas" y "provocativas" para ver qué tal le iba en las distintas plataformas. El contenido y la resolución fue un éxito a tal punto que comenzó a dedicarse de lleno.

En diálogo con Intrusos, el ex participante de Gran Hermano contó cuál es su proyecto laboral de ahora en más y aseguró que en pocos días comenzará a viajar para realizar un blog mostrando su experiencia aventurera y aprovechando la naturaleza y los paisajes, se tomará distintas imágenes provocativas que salgan de lo normal.

"Voy a empezar con un blog de viajes y a hacer contenido erótico y hot, que para eso voy a usar algunas aplicaciones. Pensé en aprovechar la naturaleza para dedicarme al desnudo porque allá, en Playa del Carmen que es a donde voy a ir en un principio, hay mucha gente a la que le gusta la fotografía y justo ahí tengo muchos lugares para jugar con eso", confesó ante un móvil de Intrusos.

Maxi Giudici antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

En cuanto al pudor que debió sacarse de sí mismo para poder publicar sus fotos desnudo, aseguró: "Lo del contenido hoy va perfecto. Está muy bueno y me divierto haciéndolo. A principio estaba medio inhibido pero cada vez me largo más y ya estoy medio peligroso y re va. ¿Querés que te diga de verdad lo que piden? A mí me siguen hombres y son los que más me piden y me compran en dólares. Yo lo disfruto, que disfruten de mí, de verme".

Sin dudas que Only Fans se convirtió en una salida laboral que da sus frutos y sus negocios. Es por eso que el cordobés apostó a todo y explicó que si bien empezó de a poco, su idea es aumentar cada vez más la vara no sólo para cobrar mucho más, sino también para poder brindarle un contenido distinto al público que elije consumirlo a diario.

"Se recauda. Depende de cómo lo trabajes. Yo al principio arranqué muy fuerte, muy bien. Tenés una forma que es cobrando la suscripción para que vean todo el contenido que subís, que es más light y es otra forma que es la suscripción gratis y el contenido lo bloqueas y le pones el precio que vos querés. Yo arranqué así, con suscripción gratis y la verdad es que me fue muy bien pero llega un momento que te quedas sin ideas y lo das todo", afirmó ante la pantalla de América TV.

Maxi Giudici, ex participante de Gran Hermano.

En cuanto a lo que se encuentra dentro de la aplicación, aseguró: "Es para disfrutarlo. Por ahora lo hago solo y es bastante casero y por eso tengo mi público. La idea es ahora hacer algo un poco más producido. Hay fotos y hay videos. Lo que más hay son videos y de lo que te puedas imaginar".

Por último, cerró contando cuál es la ganancia que tiene hoy en día y que sin dudas de que lo que más le cuesta es tener que abrirse para los varones y que no estén del otro lado las mujeres deseándolo. "No empecé hace mucho pero creo que dándole un poco de bola a la aplicación, ganas unos dos mil dólares por mes. Si te dedicas al 100 por ciento es muchísima más plata. Incluso te ofrecen un montón de cosas por cosas que yo no me animo porque me cuesta un poco más con el público masculino. Si fuese público femenino me divertiría un poco más, porque en videollamada ganas mucho más. A mí me cuesta bastante esa parte todavía", reconoció.