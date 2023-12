"Cuando estás en el piso...":Silvina Escudero se alejó de las redes y habló de su duro presente

Sin motivo ni razón, Silvina Escudero decidió alejarse de las redes sociales y para eso dejó durante aproximadamente dos semanas de mostrar no sólo su vida cotidiana, sino sus canjes o consejos que estaba acostumbrada a brindar en el día a día sobre bellezas u otros tips. Pero... ¿A qué vino esta lejanía? La modelo no fue capaz de explicarlo, pero sí aseguró que estuvo sumergida en una "crisis" de la cual está intentando salir para retomar con su programación habitual.

Silvina Escudero afrontó una "crisis" por su separación.

Poco se sabe sobre qué es lo que pasa en la vida privada de Escudero, aunque hay cosas que podrían dar a entender por dónde viene esta crisis. En principio, todo tendría que ver con su pareja de la cual admitió estar separada. Hace tan sólo un año se casó con Federico después de cinco años de amor, pero al parecer todo se terminó.

Teniendo en cuenta eso, hace un mes que comenzó a postear distintas frases que señalizaban su tristeza. "Un día, sin previo aviso, todo se termina. Mi consejo es que vivan cada momento con el alma, aprecien a cada persona que pasa por su vida, sea un instante o un milenio. Sean sinceros con los sentimientos, no guarden nada, que no hay nada más chimba que ofrecer lo que está en el corazón", fue una de las tantas que se dejó ver.

Otra de las frases, que no eran escritas por ella sino más bien imágenes hechas por otros autores, decía: "Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche... No te tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar, así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón".

Silvina Escudero dio el sí con su novio Federico.

Por consecuente, era evidente que había separación en puerta o una distancia dolorosa en cuanto a un familiar o amistad. Sin embargo, Estefi Berardi fue quien confirmó que Escudero actualmente se encuentra separada. "Está pasando por un mal momento personal y no se siente lista para contarlo", dijo.

Más allá de todas aquellas publicaciones, Silvina decidió tomarse un parate de las redes sociales y este lunes, juntó fuerzas para volver dando pequeñas explicaciones y manifestando que ahora retomará con su programación habitual dándole consejos a sus seguidores sobre distintos tips.

De igual manera, su regreso al Instagram fue algo atípico. En principio lo hizo con otra frase dando una lección de vida haciendo hincapié en lo que significa vivir una "crisis". "Pasada la crisis, quedate con el que te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo, el camino es con ellos", posteó. Seguido a eso, publicó una foto del bastón presidencial de Javier Milei con la figura de sus cinco perros y escribió: "Vamos Argentina".

"Pasada la crisis...": la frase que posteó Silvina Escudero luego de su mal momento.

Y por último, ya mostrando que todo estaba en "norma", realizó una serie de videos junto a su perro agradeciéndole a sus seguidores por la preocupación y también dando consejos para todos aquellos que pasen por un mal momento como lo hizo ella. "Buen día. ¡Acá estoy! Les quiero agradecer todos sus mensajes amorosos de este tiempo. Mi comunidad instagramera es lo más. Me llenaron de frases y de mensajes tiernos, que creo que te ayudan a salir en los momentos malos y ni hablar de estos seres de Dios, (enfocando a su perro). Todos los animales son seres de Dios que te ayudan a curar el alma", comenzó diciendo.

Silvina Escudero regresó a las redes sociales tras alejarse durante dos semanas.

Luego, arrancó con una charla bastante reflexiva haciendo hincapié, sin dar nombres, en quienes la acompañaron durante todo este proceso de angustia y tristeza. "Para los que me siguen hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva que siempre se queda con lo importante que para mí es la vida. Es decir, los vínculos que uno tiene, los vínculos que ha sembrado toda su vida y que hoy cosecha. Me parece que es esa gente que no te abandona en tus peores momentos, porque cuando estamos bien, están todos. Pero cuando estas en el piso, nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa", detalló.

Y en la misma línea, continuó: "La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida y se los quería compartir porque es gente que a veces está en la distancia, no siempre puede estar en cercanía pero que está".

Silvina Escudero mostrándose luego de manifestar haber vivido una "crisis".

Por último, resumió todo en que no puede explayarse como le gustaría mediante sus redes sociales, pero que pasada la crisis volverá a utilizar sus medios para mostrarse como lo hacía antes. "No tengo poder de síntesis, no me alcanza para decir todo lo que quiero decirles, todo lo que estuve pensando, no alcanza. Así que no voy a decir más nada. Los quiero un montón y ahora les voy a empezar a subir todos mis consejos que no les di por dos semanas, se los voy a dar en todo este tiempo"

Lo cierto es que hace pocos días se cumplió el aniversario de boda con Federico y cuando fue consultada sobre su presente, respondió que no quería hablar porque estaba pasando un "momento difícil". No obstante, todavía no confirmó con sus propias palabras la separación, pero todo parece indicar que a la brevedad contará cuál fue el motivo de su ruptura con ahora su ex marido, con quien tuvo un sinfín de idas y vueltas durante toda su relación.