30 personas aisladas, sólo 20 camas y un reality "más federal": arrancan los "juegos del hambre" de GH

Este lunes, cerca de las 21.45, la casa abrirá nuevamente sus puertas y Gran Hermano (GH) dará comienzo a su nueva temporada de escándalos y polémicas. Todo, absolutamente todo, parece estar cambiando: hasta el reglamento y las condiciones de participación de la casa más famosa del país. ¡Qué nervios! Quedan muy pocas horas para que se abran las puertas para ver el lugar que contendrá a poco más de 20 participantes. ¿El dato curioso? hay 30 personas aisladas en este momento.

Finalistas de la última edición de Gran Hermano

Sí, así como lee. Hay 30 personas que ya están sin celulares y sin contacto con el mundo exterior, pero la novedad es que no hay 30 camas. Solo hay 22 y al final del certamen quedarían sólo cuatro. Este dato lo terminó de informar Carlos Monti: "La idea es estirarlo hasta junio; es decir, los cuatro que lleguen al final van a estar seis meses encerrados".

Aunque Santiago del Moro jure y perjure no tener ninguna decisión sobre GH, Monti se encargó de tirar su imagen por el suelo cuando confesó algo inédito: "Tuvo mucha injerencia en el trazo final de la elección de quienes estarán en la casa. Ahora, esos ocho que quedan, es porque no quieren repetir que vuelvan a entrar los que se fueron".

Participantes del último Gran Hermano

GH se hará un lugarcito en las pantallas chicas de los hogares argentinos que ya están expectantes por lo que va a pasar. Así tal cual están los columnistas, panelistas y periodistas del programa "A la Barbarossa", que viene de sufrir una batalla campal entre Analía Franchín y la periodista Nancy Pazos. Ambas se habían batido a duelo con sus lenguas karatekas por estar enfrentadas políticamente.

Tras el episodio -que terminó a los gritos e insultos en los pasillos del canal- se rumoreaba que una de las dos iba a desaparecer del plano y finalmente, al parecer la batalla la ganó Franchín que excitadísima este lunes confirmó lo de los 30 participantes, primicia que, al parecer, no sorprendió a sus compañeros.

Analía Franchín y Nancy Pazos

La rubia explicó que tal vez una de las personas que entra al reality sería el ex novio de Juli Poggio, Lucca Bardelli pero el comentario se fue como agua entre las manos sin pinchar ni cortar. La mismísima conductora del ciclo matinal Georgina Barbarosa puso al aire a Robertito Funes, que entrevistó a Gastón Trezeguet (ex GH y ahora el embajador del reality en el programa) mientras daban algunas vueltas (en exclusiva) por la impresionante casa en la que ocurrirá toda la parafernalia mediática del año.

Gastón Trezeguet se besó con Diego Maradona en su paso por GH

Trezeguet dijo que habló con Del Moro y le confirmó que: "Habrá participantes de Uruguay". En ese momento, Funes retrucó: "Una persona mayor". Gastón continuó: "Participantes de provincias, muy nacional va ser este GH. Muy federal, no va a faltar de todo (SIC)". Además sembró estridentes onomatopeyas en el estudio nombrando el gran premio: "No nos olvidemos que esta vez, este GH se juega por 50 millones de pesos. Ese es el premio que va a tener el que gane".

Santiago del Moro en Gran Hermano

Sobre quiénes entran y quiénes no, el ex GH contó qué pasará en la última noche: "No solo están aislados, sino que es el último contacto que tienen con sus seres queridos. Ellos eligen una o dos personas de las cuales se despiden antes de entrar a la casa".

Además contó: "Hoy vana a entrar a la casa y se va a decir qué participantes son quiénes son los que van a terminar entrando". Sobre el juego particularmente, adelantó: "Si hay algo que va a caracterizar a este GH es la sorpresa constante, cambio de reglas y puede pasar absolutamente de todo".

Trezeguet sembró la duda y la ansiedad: "Ya pasaron un montón de GH, esperemos que la gente valore el juego" y fue contundente con un punto: "No solo vamos a reivindicar la mentira y la manipulación sino también la estrategia".