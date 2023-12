"Me paré de manos": Emanuel Noir a los golpes en un boliche para "defender" a una mujer

Después de ser noticia en todos los portales por sus estadísticas en cuanto a la música, por tener una de las canciones más escuchadas en Spotify y por ser uno de los artistas más reproducidos del país, Emanuel Noir se volvió tendencia por algo totalmente ajeno a lo que es él: se agarró a golpes de puño dentro de un boliche.

Emanuel Noir, de "Ke Personajes"

Los días vienen siendo sumamente movidos para el cantante de cumbia que no sólo va rumbeando de lugar en lugar brindando shows, sino que también asiste a los recitales de otros cantantes con quienes tiene colaboraciones. Como si fuera poco, cada día que puede se muestra componiendo más música para empezar el 2024 bien arriba como lo dejó el 2023.

Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia por algo muy particular: fue visto por cientos de personas en una situación totalmente comprometida dentro de un boliche. Si bien la noticia circuló por varios medios de comunicación, fue él mismo quien decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram contando con pocas palabras cómo fue la situación.

"Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche", escribió. En esa breve descripción, queda en claro que a pesar de que la situación no tenía que ver con él, fue Noir quien decidió entrometerse en una pelea y finalizar golpeándose con una persona de actitud violenta.

"Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer", culminó. Entonces, atando cabos, todo parece indicar que mientras el cantante de Ke Personajes se encontraba dentro de una discoteca bailable ocurrió una situación de violencia contra una mujer, por lo cual debió meterse sin importar el qué dirán.

El descargo de Emanuel Noir en su cuenta de Instagram.

Poco se sabe contra quién se golpeó, si era una o varias personas ni tampoco quién o cómo los separó para que esa pelea finalice en el momento. Lo que sí, hay otras versiones que también circularon sobre otro acontecimiento de violencia donde lo tuvo como protagonista.

El sábado 9 de diciembre, Emanuel estuvo presente en el Luna Park en el show de Damas Gratis cantando la canción "Costumbres", que lanzaron como colaboración hace meses atrás. Una vez que el recital terminó, el cantante se dirigió hacia un boliche cercano al cementerio de Recoleta y en la madrugada del domingo se lo vio envuelto en disturbios.

Al retirarse del establecimiento bailable, el cantante fue visto en la calle Junín altura 1700 del barrio Recoleta teniendo problemas con unos jóvenes que también se habían retirado de aquella discoteca. Según informaron las fuentes policiales que intervinieron en el hecho, el inconveniente comenzó cuando aquellas personas quisieron filmar y fotografiar a Noir sin su consentimiento en la vía pública.

Emanuel Noir brindando uno de sus shows.

Cuando aquellos jóvenes lo reconocieron, empezaron a sacarle fotos y a filmarlo, pero eso no le cayó nada bien al cantante de Ke Personaje: reaccionó de la peor manera a tal punto de que los vecinos de la zona debieron llamar al 911 para que se presenten en lo inmediato. Minutos más tarde, los efectivos de la Comisaría Vecinal 2ª de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar y se encontraron con la situación que Noir describió: lo estaban persiguiendo con sus celulares sin su consentimiento.

Con la Policía presente, el caso se envió hacia la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Lucio Eduardo Herrera, que ante la Secretaria Única dispuso que se realicen actuaciones por lesiones recíprocas entre los protagonistas del suceso.