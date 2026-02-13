"¡Cuidá lo que decís!": la China Suárez se cruzó con un cronista en Ezeiza en medio de las versiones de infidelidad

Después de una semana agitada en Buenos Aires, Eugenia "La China" Suárez tomó un avión y volvió al epicentro de su novela personal: Turquía, donde la espera Mauro Icardi. El viaje coincidió con el cumpleaños de su hija Magnolia y la promoción de la serie En el barro, pero la despedida en Ezeiza terminó siendo conflictivo. La escena fue tan caótica como previsible: cámaras, micrófonos, móviles en vivo y la actriz avanzando con Rufina, Magnolia y Amancio tomados de la mano. Y entonces llegó la pregunta inevitable, la que orbitaba desde hacía días: los supuestos llamados nocturnos de Icardi a Wanda Nara tras la fiesta de Lucas Torreira.

La respuesta fue inmediata y seca: "Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís". No hubo más declaraciones. Apenas silencio y una caminata firme hacia Migraciones. El detalle no pasó desapercibido: una gorra negra con la frase Not your business ("No es asunto tuyo"). La consigna funcionó como declaración de principios y también como spoiler de lo que vendría: cero respuestas.

Mientras los cronistas pedían un "sí o no" sobre la presunta llamada, la actriz replicó el clásico manual Icardi —evitar, caminar y no entrar en el juego— y siguió avanzando con los chicos. Incluso, en medio del tumulto, frenó para ordenar la escena: "¿La dejás pasar a mi hija, porfa? Gracias". El momento resumió todo: escándalo alrededor, madre en modo protección. La partida se da en pleno ruido mediático por chats, versiones de madrugada y un triángulo que nunca abandona la agenda del espectáculo.

Él negó infidelidades. Ella no habló. La otra protagonista aseguró haber recibido mensajes. Pero en el aeropuerto la historia fue otra: una mujer priorizando a sus hijos mientras el circo giraba alrededor. Las escaleras mecánicas cerraron la escena como telón de teatro. La China no confirmó destino, aunque todo indicaba que se iría rumbo a Estambul. No aclaró rumores. No respondió preguntas. Solo dejó una frase, una gorra y tres chicos protegidos de las cámaras.