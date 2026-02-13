Big Bang! News
Silencio, fastidiio y destino Estambul

"¡Cuidá lo que decís!": la China Suárez se cruzó con un cronista en Ezeiza en medio de las versiones de infidelidad

La actriz partió rumbo a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi.

13 Febrero de 2026 08:52
Después de una semana agitada en Buenos Aires, Eugenia "La China" Suárez tomó un avión y volvió al epicentro de su novela personal: Turquía, donde la espera Mauro Icardi. El viaje coincidió con el cumpleaños de su hija Magnolia y la promoción de la serie En el barro, pero la despedida en Ezeiza terminó siendo conflictivo.  La escena fue tan caótica como previsible: cámaras, micrófonos, móviles en vivo y la actriz avanzando con Rufina, Magnolia y Amancio tomados de la mano. Y entonces llegó la pregunta inevitable, la que orbitaba desde hacía días: los supuestos llamados nocturnos de Icardi a Wanda Nara tras la fiesta de Lucas Torreira.

La respuesta fue inmediata y seca: "Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís". No hubo más declaraciones. Apenas silencio y una caminata firme hacia Migraciones. El detalle no pasó desapercibido: una gorra negra con la frase Not your business ("No es asunto tuyo"). La consigna funcionó como declaración de principios y también como spoiler de lo que vendría: cero respuestas. 

Mientras los cronistas pedían un "sí o no" sobre la presunta llamada, la actriz replicó el clásico manual Icardi —evitar, caminar y no entrar en el juego— y siguió avanzando con los chicos. Incluso, en medio del tumulto, frenó para ordenar la escena: "¿La dejás pasar a mi hija, porfa? Gracias". El momento resumió todo: escándalo alrededor, madre en modo protección. La partida se da en pleno ruido mediático por chats, versiones de madrugada y un triángulo que nunca abandona la agenda del espectáculo. 

Él negó infidelidades. Ella no habló. La otra protagonista aseguró haber recibido mensajes. Pero en el aeropuerto la historia fue otra: una mujer priorizando a sus hijos mientras el circo giraba alrededor. Las escaleras mecánicas cerraron la escena como telón de teatro. La China no confirmó destino, aunque todo indicaba que se iría rumbo a Estambul. No aclaró rumores. No respondió preguntas. Solo dejó una frase, una gorra y tres chicos protegidos de las cámaras.

