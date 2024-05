De los celos a Yuyito a la revisión de toallas y sábanas: qué detonó la relación de Milei y Fátima

Las dudas acerca de las razones por las cuales terminó la relación amorosa que unía al presidente Javier Milei con la humorista Fátima Florez, parecen haber salido a la luz en las últimas horas. Los celos, la inseguridad de la artista y la falta de confianza en la fidelidad del mandatario habrían detonado la relación, y la aparición del libertario en el programa de Amalia "Yuyito" González habría sido uno de los detonantes del final de todo.

La versión fue brindada por Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10. Allí el periodista leyó un texto en primera persona que representa lo que contó el ex diputado nacional, en el cual relata cada uno de los puntos que hicieron que su pareja con la imitadora llegue a su fin. Según lo confesado por el mandatario a sus íntimos, la aparición en la que Yuyito coqueteó con Milei en vivo habría sido el detonante de un conflicto que escaló hasta explotar unas semanas después.

Fátima Florez y Javier Milei y sus besos apasionados.

"En ese momento vivía en el Hotel Libertador. Yo estaba en una reunión con Federico Sturzenegger. Fue el día que nos reunimos como seis horas para terminar de corregir el DNU. Viene Fátima. Se la presento. No se conocían. Ella estaba toda modosita, porque estaba Federico en frente. Llegó sobre el final de la reunión, estábamos terminando. Terminamos, todo bien, Federico se va y apenas cerró la puerta, empezaron los gritos de Fátima", relató Rial en la voz de Milei.

"Me empezó a gritar, me dijo: 'Me hacés quedar como una boluda, ¿por qué vas al programa de esa? Imaginate, te invitan de todos lados y no vas a ninguno. Acá vas, ¿por qué? Porque sos un pajero'. Y yo, en lo único que pensaba era en: 'Volvé, Federico. Ojalá te hayas olvidado algo'. Yo, la verdad, prefería quedarme seis horas más laburando que escuchar los gritos y el desplante de esta", deslizó el conductor, en su relato como el presidente.

Fátima Flórez y su outfit de día para la asunción de Javier Milei.

Luego contó otra anécdota que tuvo a las toallas como protagonistas y que comenzó una noche que se quedó a dormir en lo de Fátima. "Al otro día me levanto y me baño. Y dejé la toalla lo más prolija posible y me fui. Unos días después, ya instalado en el Hotel Libertador, yo ya había ganado las PASO, recuerdo bien. Llega un día Fátima para almorzar conmigo. Ella pide pasar al baño. 'Sí', le digo. Yo soy bastante desordenado, siempre dejo las toallas en el piso", describió Milei.

"De golpe, ella sale a los gritos del baño. 'Javier, ¿qué pasó? Hay dos toallas en el baño'. 'Sí, Fátima', le dije. 'Me bañé. Yo siempre uso una para el cuerpo y otra para la peluca'. 'No, no, no. El otro día en casa usaste una sola toalla. ¿Te bañaste con alguien?'. Yo le volví a explicar: 'No, Fátima. Era tu casa. Había una sola toalla colgada en tu baño, no te iba a pedir otra, vos estabas durmiendo y, además, no es mi casa. Yo soy un caballero, agarré con una sola, me arreglé como pude'. '¡Te bañaste con alguien! Acá se quedó alguien a dormir y se bañó ella también'. 'Yo ahora estoy en este hotel, si quiero usar doce toallas, uso doce toallas'", imitó el conductor, casi como si se tratara de un radioteatro.

Fátima Florez, Javier Milei y Mirtha Legrand. Fue en el programa de la diva que se conocieron.

La tercera anécdota que expusieron en Argenzuela, también muestra una Fátima cargada de inseguridades sobre la relación. "Cada vez que llegaba al hotel ella siempre venía y me controlaba la cama. Yo duermo mirando de frente la cama del lado izquierdo. Y ella llegaba y miraba cuán revuelta estaba. Y buscaba cabellos de mujer. Me inspeccionaba", repasó Rial en la voz del mandatario nacional.

"Imaginate, yo ya había sido elegido presidente, y cuando sabía que venía, gateaba arriba de la cama a ver si no había nada raro. Yo me miraba revisando la cama, sabiendo que no iba a haber nada, porque en este momento tengo menos de garchar que otra cosa en la vida. espués olía a ver si había perfume, rastros de maquillaje y si había olor a sexo", enumeró el periodista en la voz de Milei sobre las muestras claras de desconfianza que tenía Florez.