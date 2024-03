De compartir fiestas sexuales en castillos a no querer nada de él: Vanucci y los detalles de su divorcio con Garfunkel

La pareja de la modelo y vedette Victoria Vanucci con el otrora poderoso empresario de medios Matías Garfunkel llegó a su fin hace dos años, con un divorcio que se conoció mucho después y que expuso muchas intimidades de ellos. Así fue que recientemente ella confesó haber compartido orgias exclusivas en castillos de Europa antes de separarse, además de contar que sufrió una denuncia falsa que la dejó en la cárcel durante una cruenta jornada en la que no supo cuál sería su destino.

En los últimos días, nuevos detalles respecto a la separación salieron a la luz, como por ejemplo que la riqueza que alguna vez ostentó el empresario ya no existe y que es ella quien mantiene económicamente a sus hijos, Napoleón e Indiana, ya que él no sólo no puede hacerlo, sino que hasta tiene que pedirle a ella que le cubra la obra social: la única condición que puso para firmar los papeles del divorcio.

Victoria Vanucci se separó hace dos años de Garfunkel.

"Lo que quiero es la tenencia de mis hijos y no necesito ni un peso tuyo", habrían sido las palabras de Vanucci, según reveló Infobae. También que agregó que no quiere nada de él y que "además no tiene un peso". La actual empresaria gastronómica accedió al requerimiento porque busca que la relación con el padre de sus hijos sea la mejor posible, aunque su afecto hacia él diste mucho de ser familiar.

Lo cierto es que Garfunkel se hace cargo de la educación de los hijos en una gran parte de su tiempo, aunque la mamá también pone de sí misma y es quien los acompaña en la confección de los trabajos prácticos que les piden. Si bien estas tareas son repartidas, en otras están bien divididos y no hay mucho lugar para la cordialidad. "Es una persona que la metió presa, no hay relación de buena onda", aseguró "una amiga que contiene mucho a Victoria".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci en su casamiento en 2012.

A la hora de los bienes, personas cercanas a la mujer expusieron que no hay nada para repartir entre ambos, ya que él perdió toda la riqueza que había acumulado. En los años que Garfunkel perdía su riqueza, ella crecía con el restaurante Pachamama que puso en pie, lo hizo exitoso y luego lo vendió a un grupo de empresarios de California para con ese dinero irse a vivir a Utah, que es un estado más económico para afrontar su nueva realidad.

Estos detalles son mucho más oscuros que los que describió semanas atrás, cuando fue al programa de su amiga Tamara Petinatto en la Metro 95.1. Allí habló de las orgías en castilos de Europa que definió como "muy interesantes". La mujer describió estos episodios que "se hacían una vez por año", como salidos de una escena de la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, que muestra imágenes de fiestas sexuales que se hacían alrededor de sectas y grupos cerrados. "Eran en castillos. No era algo así nomás. Era algo importante", añadió.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni.

Lo más atractivo de todo esto fue la información que ofreció sobre los y las famosas que participaban de este tipo de eventos. "Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya (su pareja) no es más el presidente (Nicolás Sarkozy), estaba la cantante Carla Bruni", precisó Vanucci. La artista es la intérprete de varios éxitos de la música francesa y una referente para el país europeo.

"Se hacían en unos castillos impresionantes. Una vez fuimos a una en Holanda. ¡No sabés lo que era!", continuó la ex de Garfunkel. "Hay lockers para cambiarse, hay pisos especiales, y es libre la participación", develó. También aseguró que la dinámica de la participación es "el que quiere con la que quiere, o los que quieren con los que quieren" y que "uno no se puede apartar de cierto reglamento".



Entre otros detalles que brindó respecto a este tipo de fiestas, señaló que no hay que pasarse en términos de consumos, una vez que todo comenzó. "Por ejemplo, hay bebidas para tomar, por supuesto, pero si te emborrachás no podés acceder a otra persona", explicó Vanucci. "Si alguien no quiere con tal persona, por supuesto que no se le permite mantener esas relaciones", agregó al respecto.