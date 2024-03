Emilia se cansó, se defendió de las acusaciones en su contra y recibió el inesperado respaldo de Coscu

Emilia Mernes se convirtió en el blanco de las críticas en el mundo virtual, luego de que dos emprendimientos, uno de souvenirs y otro de accesorios, dieran a conocer públicamente que los abogados de la artista los intimaron para que dejen de vender productos con la imagen de ella. "¡Aviso! El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo), ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre. Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil", denunció el primer comercio.

Emilia Mernes

Mientras que el segundo, la tienda Gigi Store, que cuenta con más de 600 mil seguidores en las redes sociales, acusó a la cantante de intimarla por vender productos con su rostro. "Obviamente que les cambié el nombre, no se llaman más 'brillitos Emilia', y se venden como se vendían antes. No es que se venden más o menos. Fue el boom del momento. Ni siquiera ella lo inventó, porque antes lo hizo Britney Spears", aseguró la dueña del comercio.

Al mismo tiempo, la joven dijo que le "encanta" Emilia como artista, aunque aclaró: "Pero me la re bajan estas cosas que pasan. Ellos ganan millones en sus shows, Spotiify. No les debería molestar que un emprendimiento esté haciendo stickers o vendiendo los brillitos. Aunque tenga un local, Gigistore no deja de ser un emprendimiento que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Pensaron, quizás, que me estaba haciendo millonaria vendiendo los brillitos. Pero no, no fue el caso este".

Lo cierto es que cientos de internautas alzaron su voz y cuestionaron con furia a la cantante. Entre los comentarios que recibió, se destacaron: "Porque Emilia es un producto y Lali y Ale Sergi son artistas"; "Imaginate al representante de Lionel Messi diciendo que no vendan cosas de él, pero qué atrevida"; "Un país cagado de hambre te regaló 10 Movistar Arena y dos estadios de Vélez. No creo que te falte plata en el monedero porque un emprendedor haga estas cosas".

El descargo de Emilia, luego de que sus abogados intimaran a un emprendimiento

Es por esta razón que la actual pareja del Duki decidió hacer un contundente descargo a través de las redes sociales, donde de desligó del accionar de sus abogados y si bien se disculpó por todo lo ocurrido, aseguró que fue víctima de una "fake news". "Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que JAMÁS me metería con el laburo de NADIE, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día. Yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias", disparó Emilia en "X".

Coscu salió en defensa de Emilia

Entre los usuarios que salieron a bancarla se destacó la figura de Martín Disalvo, mejor conocido como Coscu, quien no dudó en cuestionar la actitud de las personas que osaron poner en duda la ética y la moral de Emilia. "Que paja que tenga que aclarar algo que era MEGA OBVIO. Mira si Emilia se va a poner a analizar si un emprendedor usa su imagen, que forra que es la gente cuando te agarra de punto. Su papá y su mamá son panaderos, mirá si se va a enojar ella porque vendan brillitos", defendió Coscu.

La explicación de Coscu

Y frente a las críticas que recibió por saltar a favor de la cantante, aclaró: "Yo salto porque todos tienen productoras y empresas atrás, y equipos de marketing que los ´cuidan´. Los artistas en general, no sólo músicos, no pueden opinar de nada, porque se exponen mucho, o porque es arriesgado. Yo no tengo equipo de marketing, y soy muy impulsivo. Y yo voy a tiktok para ver videos de perritos y de NBA, y me aparecen cosas que me indignan así que vengo y descargo acá".