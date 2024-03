"Es insostenible": la denuncia vecinal contra María Becerra que la obligó a mudarse por la furia del barrio

En las últimas horas, María Becerra fue noticia por haber brindado dos shows de altísimo nivel en el estadio Más Monumental frente a más de 150 mil personas, pero también por otra novedad que no la deja tan bien para como aquellos espectáculos: debió marcharse del barrio al cual se había mudado hace tan sólo tres meses por ser acusada de ruidos molestos y de ocupar toda la vía pública.

María Becerra

A mediados de diciembre, "La Nena de Argentina" decidió mudarse a un barrio en Vicente López que cuenta con una cierta cantidad de edificios y de departamentos en una zona totalmente transitada y no fue recibida como se lo esperaba: a una semana de instalarse, fue denunciada por la mayoría de sus vecinos por ocasionar "ruidos molestos".

La situación que vivió la trapera fue digna de una estrella de alto nivel como lo es ella: casa nueva, celebración a todo trapo, música fuerte, autos que van y vienen a diferentes horas, seguridad privada y la exaltación de una mudanza junto a su novio J Rei, que le jugaron una mala pasada porque los vecinos no soportaron todos aquellos ruidos y molestias ni siquiera una sola vez.

El tiempo en el que María estuvo hospedada en aquel domicilio fue sumamente fugaz porque una vez que se mudó, pasó pocos días, fue denunciada y rápidamente debió viajar hacia Estados Unidos para realizar una presentación en el Madison Square Garden. Luego regresó, siguió viajando por distintos lugares y lo que menos hizo fue disfrutar de su hospedaje nuevo.

María Becerra Time Square

El mayor problema de la cantante fue que pasó de vivir en una casa grande a mudarse en un barrio donde, como cualquier edificio, los departamentos son sumamente apegados, la mayoría cuentan con ventanales y balcones por lo que los ruidos se escuchan muchísimo más y más si se trata de música en alto nivel.

Según se reveló en los últimos días de diciembre, la oriunda de Quilmes fue denunciada por ruidos molestos y además por "uso indebido del espacio público", debido a que, además de su propio auto que lo dejaba guardado en la cochera, afuera del edificio se estacionaban casi que en doble fila tres camionetas de su seguridad privada tanto de día como de noche.

¿Cuál fue el conflicto? Alrededor del edificio en donde se mudó hay dos escuelas y más allá de las quejas de los vecinos, los padres de los estudiantes denunciaron no poder estacionar ni circular con normalidad en horas pico donde los niños se retiran del establecimiento, ya que las tres camionetas ocupan un enorme lugar en la vía pública.

María Becerra en la conferencia de prensa previa a los show de River Plate.

Los conflictos se alargaron en una lista de contras acerca de que María se haya instalado en ese barrio, por lo que en las últimas horas tomó la drástica decisión de marcharse, después de tres meses de hospedaje aunque la mitad se la pasó de viaje por distintas situaciones laborales, según informó el periodista de Mitre, Juan Etchegoyen.

"María se ha ido del barrio después de este conflicto que hubo y que vos mismo escuchaste la furia de los vecinos con ella, a su entorno María le dijo: 'No me queda otra que irme, la situación es insostenible y ya llegó a los medios, a este barrio no vuelvo más'", comenzó diciendo Etchegoyen.

Y agregó: "Así que una vez que esto se conoció, ella habría tomado esta decisión y rápidamente le pidió a su manager que le busque casa. Esto fue previo a su último viaje a Estados Unidos donde se presentó en el Madison Square Garden". Teniendo en cuenta esta situación, María estaría viviendo nuevamente en su anterior casa y en breve realizaría la mudanza para irse definitivamente de su departamento en Vicente López.