De coquetear con Milei a quejarse por el brutal ajuste: Cinthia denunció que le vinieron "250 lucas de luz"

Cinthia Fernández, que viene de reclamar la desorbitada suma que gastó días atrás en un mayorista y de relatar cómo terminó la batalla judicial que la enfrentó a su ex pareja Matías Defederico por la manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, usó las redes sociales para denunciar el duro golpe que le dio el tarifazo de la luz. "Me vinieron 250 lucas de luz. Cortá la luz tranquila, ya estamos listas para salir", lamentó en un vivo que realizó para su Instagram.

Lo cierto es que esta durísima realidad afecta a miles de personas en todo el país y ahora golpeó de lleno a la bailarina, quien hace algunos meses atrás sonó como posible candidata de la fuerza oficialista La Libertad Avanza (LLA) aunque la exposición pública de esa "oportunidad" hizo que se alejase la chance.

"A mí lo que me dijeron, que no sé si es verdad, porque después todos se pelearon con todos y los que estaban ya no están, que les molestó que eso haya salido y se haya hecho público. Yo no tengo nada que ver. Fui a dos reuniones y nadie se enteró nada", había reconocido la propia Cinthia al ser consultada sobre su coqueteo con la fuerza política que dirige el presidente Javier Milei al aire de Bien de Mañana, el programa que conducía Fabián Doman por El Trece.

Esta realidad la colocó en los últimos meses del lado de las fuerzas del cielo que encabezan Milei y Victoria Villarruel. Tras su asunción, les dedicó una historia a ellos para apoyarlos explícitamente, sin importar la candidatura que no fue. "Ojalá que mi país salga adelante. Se vienen tiempos duros. Que sea lo mejor para nosotros. Que hayamos tocado fondo para salir fuertes y rápido a la superficie. Ojalá puedan curar a nuestro hermoso país al que tanto daño le han causado", les deseó.

El tuit de Cinthia Fernández tras la victoria de Javier Milei.

Este reclamo por el tarifazo que la golpeó de lleno, no es el primero que hace desde que los liberales volvieron al poder en la Argentina y soltaron los precios de la economía y los servicios. También Fernández padeció de forma reciente el aumento de precios de los alimentos y los elementos de primera necesidad, cuando volvió del supermercado y registró en una historia la durísima factura que debió abonar.

"Hoy es un día medio del orto para mí, ¿por qué? Porque tengo que ir al mayorista. Los días que yo tengo que ir al mayorista no estoy de mal humor, estoy de pésimo, pésimo, pésimo humor, así que ahora voy a ver cómo me co..., ¿cuánto gastaré?", preguntó en una historia que subió a su Instagram la ex Bailando por un Sueño.

Luego se supo que gastó más de medio millón de pesos a partir de una encuesta que subió a sus historias de Instagram en donde mostró fotos de su compra y le preguntó a los demás usuarios cuánto le había costado todo, a partir de tres opciones que dejó: "300.000", "500.000" y "Más de 500.000, vayan por mi tumba". "Lo malo es que me rompieron el... Adiviná, ¿cuánto gasté?", había escrito previamente.