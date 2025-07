¡Se supo! Gime Accardi, Nico Vázquez y la contundente frase que le puso fin a la relación

Tan sólo un mes atrás, Gime Accardi le dedicaba extensos posteos de amor a Nico Vázquez, su pareja de más de 18 años. Sin embargo, de un momento a otro, la pareja -que supo ostentar el título de la más estable del espectáculo- anunció el fin de su relación, entre un sinfín de rumores de infidelidad cruzados.

Pese a que ambos protagonistas se encargaron de desmentir a los mencionados terceros en discordia, en el ciclo Sálvense quien pueda revelaron cómo fue la charla final entre la pareja de actores. "Esta información llega del entorno de ellos. No lo inventamos", aclaró de entrada la conductora, Yanina Latorre, al tiempo que sumó: "Hasta ayer nadie sabía ni quién era Dai Fernández".

Cabe destacar que Fernández fue una actriz que trabajó y trabaja en la actualidad con Vázquez y uno de los primeros nombres en ser sindicado como el de la tercera en discordia. "A mí me dijeron que ella habría 'flasgeado' con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en (la obra) Tootsie; que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esa selección", detalló Ximena Capristo.

"En ese reemplazo 'flashearon' ellos (por Dai y Nico). Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esa información llegó de adentro y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que no era una calentura, que no la quería lastimar", sumó la ex Gran Hermano, y sentenció con contundencia: "Le dijo que se enamoró de otra persona".

Sin embargo, pese a lo contundente de su información, Capristo no descartó tampoco la posibilidad de que los actores se den una segunda oportunidad más adelante. "Le dijo que se habría enamorado de otra persona, porque yo les creo a los dos. También les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron", cerró.

El análisis de la panelista fue en línea con las pocas declaraciones públicas que realizó Accardi en el aeropuerto de Ezeiza antes de partir rumbo a España. "Dimos la noticia porque se venía filtrando, porque tenemos laburos en donde la gente nos ve mal y pregunta. Ya estaba el rumor y, antes de que salga cualquier cosa, preferimos no hablar. Tal vez fue en vano, porque igual se dice cualquier cosa", analizó.

"Sé que los rumores no son ciertos y que no pasa nada de eso. Sobre el video de Mercedes (por la grabación en la que se la puede ver a Oviedo muy acaramelada con Vázquez en un bar del barrio porteño de Palermo), Nico es una persona que baila así con sus amigas; yo la conozco a ella y es un amor. Tiene un nene chiquito. Yo bailo así con mis amigos también, esté o no Nico presente", desestimó.

Después de insistir en que se trata de una "separación muy aburrida", Accardi explicó cómo prepararon el anuncio en conjunto: "Los motivos por los que nos separamos son aburridísimos y a mí me da una vergüenza total. A él también, porque no somos personas mediáticas, ni de hablar (con los medios). El comunicado fue de común acuerdo para decirlo antes de que lo hagan otros".

"No tenemos nada que ocultar. Estamos todos en comunicación. Yo me muero soltera y no tengo chances de pensar en nadie. Entiendo que, a pesar de mis aclaraciones, las versiones van a seguir circulando. Estamos confiados de que esto es la mejor decisión para ambos y confiamos en eso", sumó.

Sin embargo, la ex Casi Ángeles no cerró del todo la puerta a una eventual reconciliación, tal como advirtió Capristo. "Con Nico hablo todos los días de mi vida. Ahora procesamos esto, tengo mis amigas que llevan muchos años en pareja y ambas se separaron y volvieron. Fue tan bueno y sanador para la pareja ese tiempo. Lo amo, nos amamos rotundamente, Nicolás es buena persona. Mato y voy a matar por él".

Por el momento, la pareja tampoco tendría planes de avanzar con un divorcio formal. "Todo desmentido. No hay ni cerca un abogado, ni cerca el divorcio. Es un amor profundo, nos amamos y respetamos por muchos años; el vínculo sigue intacto. No me gustan los trámites y por mí que no salga nunca el divorcio porque no necesito separar nada".