De romper su contrato con Telefe a convertirse en "sugar mommy": "Furia" encontró el amor

Durante la estadía en la casa de Gran Hermano, Juliana "Furiaa" Scaglione pensó haber encontrado el amor junto a Mauro D´Alessio. Sin embargo, aquella relación se rompió minutos después de que el joven abandonara el reality show. Aquella historia de amor fue un fracaso y quedó en el pasado. Incluso, el influencer no sólo cortó todo tipo de relación con la ex hermanita, sino que además condenó públicamente cada una de sus actitudes, tanto dentro como fuera de la casa. En el programa, los jóvenes fueron protagonistas de episodios violentos y tóxicos. Lo cierto es que la mediática ahora reveló que se encuentra muy bien acompañada y lanzó indirectas contra su ex.

Juliana "Furia" Scaglione dejó a Mauro en el pasado

En una de sus últimas entrevistas, Furia expresó que quien quiera ser su novio no le debería tener envidia. Y al parecer, encontró a la persona que cumple con este requisito. Fue Alex Caniggia, quien en su programa de stream Carajo, expuso el nuevo romance de su compañera: "¿Sabés que estás con... estás enamorada? Está enamorada, sabés que sí", comenzó a provocar el conductor.

Entre risas nerviosas y queriendo salir de la situación, la doble de riesgo negó las palabras de "El Emperador", tal y como se hace llamar el hijo de Mariana Nannis en las redes sociales. En su fracasado intento de desviar el tema, Furia no pudo evitar la curiosidad de quienes se encontraban en la mesa y querían saber todos los detalles del nuevo noviazgo. Lejos de hablar con seriedad, la joven empezó a cantar la icónica canción de Pasión de Gavilanes: "Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda".

Con la insistencia de Caniggia y la audiencia que se expresaba por medio del chat, Juliana Scaglione afirmó estar acompañada, aunque afirmó que no quiere revelar su identidad: "Ni pingo voy a entregar la data porque lo van a volver loco", anunció. Pero, aquello no fue todo. Y es que la ex participante de Gran Hermano aprovechó la situación para burlarse de Mauro D´Alessio, quien en el realitty show sufrió las críticas sobre su cuerpo y el tamaño de su miembro. El conductor del ciclo felicitó a la actriz y reveló que la nota demasiado feliz, fue en aquel contexto que la joven no tuvo filtro: "Tiene la cho... grande", lanzó. Por el momento, la identidad del nuevo novio de Furia es completamente un misterio. Y es que decidió no sólo resguardar su relación, sino que además mantener su vida privada fuera del foco mediático.

Juliana "Furia" Scaglione se convirtió en sugar mommy

Lo que no puso feliz a Caniggia fue que su amiga reveló ser una "sugar", palabra que se utiliza para hacer referencia a que mantiene a la persona con la que está. Y es que según contó, la furiosa le pagó un avión a su pareja: "No dejo pagar. Que te pague él el pasaje", gritó el streamer.