"Me rompí el pezón": el dolorosísimo momento de Flor Regidor en Ibiza

¡Qué dolor! Pasaron casi tres semanas desde que Florencia Regidor y Nicolás Grosman le dieron punto final a su relación. Infidelidades de por medio, la ex Gran Hermano decidió tomarse un respiro, armó las valijas y partió rumbo a Ibiza para disfrutar un poco y alejarse del ruido mediático que generaron los cuernos de Grosman.

Siempre dispuesta a compartir cada uno de sus movimientos con sus miles de seguidores en redes sociales, Flor sorprendió al publicar un TikTok en el que reveló el doloroso accidente que sufrió cuando intentó nadar en Ibiza.

"¡No saben lo que me acaba de pasar!", anunció con bombos y platillos, no sin antes desdramatizar un poco: "Porque yo siempre triunfo en la vida".

Florencia Regidor mostró cómo le quedó la herida

Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según detalló la ex hermanita, todo sucedió cuando decidió sumergirse en el mar. "Me tiré y una piedrita.... básicamente toqué la piedra que estaba abajo y me rompí el pezón. Sangre, sangre", reconoció, no sin antes publicar una captura en la que se podía ver su vendaje.

Pese al mal momento, la ex hermanita disfruta de la soltería en el Viejo Continente después del maltrago que vivió de la mano de su ahora ex pareja, Nicolás. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? En el viaje que hicieron juntos a Uruguay le confesó que se había besado nada más y nada menos que con Lucía Maidana.

Sin pelos en la lengua, fue la propia Flor quien no sólo le puso fin a la relación, sino que además la hizo pública sin ocultar ningún detalle. Y es que, luego de la ruptura, el ex hermanito se tomó el palo: sacó ese mismo día un pasaje a México y escapó.

"Ojalá la esté pasando bien en México porque se fugó. ¡Encima íbamos a ir juntos! Pero bueno, un beso", reveló a fines de agosto en el streaming Rumis.