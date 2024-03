Del rock al tango, mano a mano con Juan Massimo: "La cultura no tiene precio, tiene valor"

Juan Massimo tiene mucho para decir, pero tiene mucho más para cantar. En su vida ha navegado por diferentes mares, llegando a diferentes puertos con una convicción firme: el amor por la interpretación de los fascinantes y profundos sonidos del tango.

"Cantar un tango es interpretar una obra de arte en tres minutos", dice Juan apasionadamente, con voz ronca y atrevida. Se toma muy en serio cada una de las piezas que va a cantar porque sabe, que quienes van a verlo, quieren vivir la experiencia de escuchar una historia más que una simple canción.

Durante mucho tiempo, Juan dedicó sus horas a la tarea social y política como gremialista y no tuvo reparo en responder y posicionarse políticamente a la hora de hablar sobre el plan de gobierno que lleva a cabo el gobierno de las Fuerzas del Cielo lideradas por Javier Milei.

Juan está comprometido con su música, con su voz, con el contexto y con la cultura argentina. Con un bagaje sincero de momentos acumulados como en un álbum de fotos, presenta su show de regreso después de 40 años fuera de los escenarios.

Lo hace nada más y nada menos que en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772 - CABA); la cita es el 29 de marzo a las 21 horas. El show es prometedor y según el mismísimo Juan habrá una conjunción de estilos entre el rock y el tango mezclado con diferentes generaciones que harán que esa noche sea inolvidable. Eso sí, no será un show tibio, para la tribuna. Todo lo contrario: promete llevar como bandera la lucha por los Derechos Humanos recordando el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia reivindicando las luchas populares por una Argentina en donde reine el amor y la igualdad.

El rock de los '70 era bastante contestatario y político, pero el tango también ¿es eso lo que te llama a fusionar en tu vida ambas músicas?

- Sí, porque mi actividad por la cual dejé de cantar y me alejé de los escenarios tuvo que ver con una actividad gremial, política y en los últimos 20 años fue en el mutualismo, pero siempre una una una actividad que tenía que ver con el otro, con la solidaridad. Estuve muchos años en el gremio bancario, en la Mutual de salud de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El rock fue siempre contestatario y el tango tiene dos vertientes: una que es más romántica y otra que es muy contestataria; incluso el lunfardo estuvo prohibido por decreto. El lunfardo se prohibió por el gobierno de facto en el año '43 por decreto. No se podía ni hablar, ni se podía cantar y después fue repuesto a raíz de una gestión que hicieron los grandes músicos de aquella época con el general (Juan Domingo) Perón y ahí nomás, ya se levantó la prohibición.

¿Qué diferencias ves entre el tango de hace 40 años con el actual?

- En la década de '70 aparece (Astor) Piazzolla que fue muy resistido, pero indudablemente después de su gran calidad como artista y como compositor terminó imponiéndose. Hoy, el tango atraviesa un momento con mucha juventud que lo está haciendo y que toma un poquito de cada cosa.

Yo, por ejemplo que no soy un joven que tengo 65 años, pero que soy un músico emergente porque estuve 40 años sin estar cerca de de los escenarios, tomo un poco de cada cosa y trato de hacer una especie de fusión; por supuesto que la columna vertebral es el tango, pero también hay una hay grandes inserciones y pinceladas de música con otro sonido, con otro color.

¿Pensás que la intervención de mujeres en el tango como la gran Julieta Laso, cambió la manera de cantar, incluso de bailar tango?

- La inserción de la mujer en el tango es fundamental porque ha dado lugar a interpretaciones totalmente diferentes a la de los hombres. Yo considero que cantar un tango es interpretar una obra de arte en tres minutos: tiene sus autores, sus arregladores, los músicos y tiene una persona encargada de contar una letra que en este caso sería el cantor o la cantora.

En ese sentido, hay grandes mujeres en el tango como una cantante a la que le decían "Gardel con pollera", que era maravillosa y se llamaba Nelly Omar. Está María Graña, hay grandes mujeres.

¿Cómo te encuentra el regreso a los escenarios?

- Me encuentra como un tipo que ha pasado por muchas cosas en la vida, que puede llegar a sentir lo que está cantando y eso me da mucha satisfacción el hecho de que después de cantar se me acerque alguien y me diga: "Mira, me hiciste erizar la piel", o una persona se me acercó y me dijo: "Mientras vos cantabas mi viejo que murió hace un montón de años, se sentó al lado mío y estaba con conmigo escuchándote".

Ese tipo de cosas son las que me las que me hacen seguir adelante y las que la que cada día yo trabajo más para poder lograr esa interpretación, porque no es que me sale naturalmente: yo tengo que trabajarlo, tengo un método de trabajo, estudio quién es el autor, en qué año escribió, qué pasaba en ese momento en el país, cuántos años tenía el autor.

Contame cómo va a ser tu show de regreso, ¿con qué se va a encontrar la gente?

- Estamos muy entusiasmados porque tocar en el CAFF (Club Atlético Fernández Fierro) para lo que estamos en este género, es como tocar el cielo con las manos. Voy a presentarme con el sexteto con el cual yo grabé el último disco que se llama "Orillero", pero en el medio va a haber invitados.

También voy a presentar un cuarteto que estamos armando con mi hijo formado por gente también muy joven. Vamos a aprovechar también la fecha del 24 de marzo para cantar algo de Charly García: vamos a cantar "Los Dinosaurios", con un perfume a tango.

¿Cómo ves la situación cultural con la financiación de la cultura por parte de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo?

- Hay cosas que no se pueden discutir... la cultura no tiene precio, tiene valor. Es muy importante la política que se aplica; esta gente se mueve en contra del Estado y obviamente la cultura también va a caer en la volteada.

Es muy injusto cortar el hilo por lo más delgado, porque la verdad que la cultura es ese lugar donde tenemos menos defensa, pero que se cuiden porque los que estamos en la cultura hemos sabido sacar las uñas y poder defendernos. A la larga los pueblos van a terminar ganando.

Nadie le puede sacar la identidad a un pueblo en relación a su cultura. Se meten con cosas que no se tiene por qué meter, porque la verdad que el Estado con el INCAA y con ese tipo de organismos que se autofinancian, no tendría que ser un problema.

Porque si quieren un Estado con déficit cero -como dicen ellos- hay que ver cómo se lleva el déficit cero. ¿Y si apuntamos a que entre un poco más? ¿Y los que evaden? ¿Y los multimillonarios que yo hacen los giles?, ¿y si le sacamos un poco de plata ellos? Es bastante injusto lo que está pasando.

¿El contexto te recuerda a los '70?

- Por supuesto, claro. Los '70 fue el inicio de todo este proceso. Cuando el gobierno de Isabel (Perón) se inicia en la Argentina un proceso de neoliberalismo a través de (José Alfredo) Martínez de Hoz como ejecutor de la políticas del gobierno militar, que planteaba exactamente lo mismo que le planteé ahora él (Javier Milei) no hay mucha diferencia: abrió las importaciones, la gente se quedó sin laburo, hubo un proceso inflacionario, se endeudó el país de una forma escandalosa y se inició todo un proceso que después por supuesto generó toda una historia de idas y venidas pasando por los '90 con (Carlos) Menem y llegando hasta ahora.

Este momento es el más álgido donde ya se ven cosas que son increíbles: nunca pensé que iba a ver lo que estoy viendo ahora y tengo temor que todavía no hayamos visto ni la cuarta parte de lo que vamos a ver. Fijate la distancia en la que estamos quedando los que tienen un trabajo y un salario, con los precios. Esa distancia, para volver a recuperarla se tarda muchos años y con un organismo como el Fondo Monetario Internacional hace que tengamos un ancla permanente con un organismo internacional que va a venir a decirnos cómo tenemos que hacer...

Y también qué música tenemos que oír, qué películas tenemos que ver y qué libros tenemos que leer...

- Con mis años vividos tengo una una cosa experimentada que todavía sigo sin poder tolerar y es el cómo nos han penetrado culturalmente. Yo te puedo asegurar que en la década del '70 vos veías a un chico con una remera con una palabra en inglés y no se miraba bien. Hoy no solamente el idioma está desparramado sino que ya hablamos en inglés. Veo mucha gente con mucho talento, también contestataria con letras que dicen muchas cosas, es una lástima que no las digamos en nuestro idioma.

¿Qué le dirías a una persona que está en el mundo de la música pero que es joven y que está pasando todo este contexto que vos también me contaste que pasaste?

- Si me dejo llevar por mi edad y por mis estados de ánimo, lo que le diría no sería lo más apropiado (risas).

Pero siendo más pensante yo le tengo que decir a un muchacho joven, a una chica joven, que esto no se termina acá, que la historia continúa, que hoy hay más posibilidades tecnológicas y que si las ponemos a nuestro favor, nos van a hacer mucho bien. Que no se frustren, que sigan adelante y que en algún momento la tormenta va a pasar, pero que también, a la tormenta hay que ayudar a que pase, no pasa sola.