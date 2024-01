Desde "anti patria" hasta "cipayo": el descargo de Tiago PZK, tras el viral en el que no recomienda vivir en la Argentina

Hace meses que Tiago PZK se volvió protagonista por estar en el ojo de la tormenta en varias situaciones. Es que cuando el trapero llegó a un punto máximo de fama creando hits, realizando shows y convirtiéndose en uno de los artistas más escuchados, una mala pasada llegó a su vida que hizo que su imagen cambiara por completo.

Tiago PZK en la Torre Eiffel.

Si bien las miles de reproducciones siguieron estando presentes, su alcance fue bajando de a poco. Y es que muchas de las situaciones en donde él se mostraba a favor o en contra de algo, era sumamente criticado en las redes sociales como si fuese algo particular en contra suya.

El primer motivo que hizo que comience a ser visto con otros ojos fue cuando salió a la luz que empezó a entablar una relación amorosa con quien era la ex novia de Martín Pérez Disalvo, más conocido como "Coscu", con la cual estuvo en pareja más de un año. Como si fuera poco, luego de eso intentó dar un mensaje de línea en las elecciones dando a entender que las personas no debían hacerle caso a los famosos que opinan sobre a quién votar y la gota que rebalsó el vaso sucedió en las últimas horas cuando se filtró un video de él despreciando Argentina insinuando querer vivir en Francia.

En las redes sociales comenzó a hacerse viral un video en donde se lo ve al trapero dialogando en Francia con oriundos de aquel país que se acercaron a pedirle una foto y en el audio se lo escucha decir que a él le encantaría poder vivir ahí mismo y que no recomienda para nada hacerlo en Argentina.

"Me encantaría vivir acá", se lo escucha decir entre risas. Hasta ahí, nada del otro mundo. El problema se disparó cuando sus fanáticos le aclararon que a ellos les gustaría mudarse hacia Argentina, ante lo cuál él respondió con un categórico: "No te lo recomiendo". Eso mismo fue lo que causó el malestar de miles de personas por su desprecio con el país que lo vio crecer.

Tras la relevancia que tuvo el video, el cantante decidió aclarar lo sucedido en su cuenta oficial de Twitter (X) respondiendo directamente al usuario que lo hizo viral. "Esa mierda primero que está sacada de contexto y segundo que cualquiera se da cuenta que es un chiste, como me voy a ir de mi país teniendo a mi familia y mi gente que es lo que más me importa, dejen de querer agarrar de punto a la gente por todo loco".

Tweet de Tiago PZK.

Seguido a eso, volvió apuntar ante el mismo usuario pidiendo que se muestre el video completo. "Publiquen el video entero donde digo que yo a mi país no lo cambio por ningún otro, yo muero acá donde nací, no saquen de contexto un chiste de mierda".

Tiago PZK responde en Twitter.

Pero ese no fue el único descargo, porque en su cuenta oficial de Instagram también brindó un comunicado a través de distintos videos mostrándose totalmente indignado por la cantidad de críticas que recibió en las últimas horas tratándolo principalmente como "anti patria" y como una persona que odia su país.

"Salgo a aclarar un par de cosas que se están hablando de mí que la verdad que no me representan. Lo recomendable siempre es que cerremos el orto y nos la aguantemos, pero en este caso me está dando por las pelotas y no lo voy a negar", comenzó diciendo. "Todos los medios de comunicación o por lo menos los 'grandes' están virilizando un video mío hablando con una fanática en Francia diciéndole que me gustaría vivir en Francia, que es un lindo país y es mentira", siguió.

"Obviamente que es mentira, porque no viviría en un país donde no hablo el idioma, no viviría en un país donde no esté mi familia, mis amigos, donde no esté mi gente. Pero para quedar buena onda con la chica yo le dije eso como en el sentido de que es muy lindo su país y me dijo que a ellos les gustaría venir a vivir a Argentina y yo le dije que no se lo recomendaba... pero en modo de chiste", explicó.

Y sobre las críticas recibidas, resaltó: "En el video se ve que todos se ríen de eso, pero la gente por ese comentario me está diciendo que soy un anti patria, un cipayo y un montón de cosas más". En esa misma línea, expresó: "Le quiero pedir disculpas a toda la gente que se haya tomado ese chiste para mal. No lo hice con una intención mala, ni es algo que yo piense realmente. Tampoco lo hice en una cámara apropósito, ni sabía que me estaban filmando, y fue un chiste del momento, ni siquiera lo pensé".

Tiago PZK.

"La gente que me conoce sabe muy bien que yo nací, me crié, vivo y me voy a morir en Argentina porque es un país que me encanta. Lo que más me da bronca de esto es que yo y la gente que está conmigo lo sabe, cada estudio que yo fui, cada productor que yo conocí de otro país a todo el mundo le mostré por Google Maps los lugares de Argentina más hermosos, les he recomendado a todo la gente ir a conocer Argentina porque es un país increíblemente rico en todos los sentidos", continuó.

"Entonces eso me da bronca, que me estén tildando de anti patria la gente de mi barrio sabe bien lo que hago por mi barrio, por mi gente, yo no me olvido de mi gente", aclaró y sumó: "La gente se agarra de esto para decir el pibe este hace guita en Argentina y va y se la gasta en Europa. Gente, es la primera vez que me voy de vacaciones en Europa y con mis amigos de toda la vida. La primera vez en estos tres años haciendo música".

Para afrontar las críticas recibidas sobre el supuesto desprecio hacia Argentina, planteó: "¿Saben en qué gasto la guita? En ayudar a mí vieja, en ayudar a mis abuelos, en hacer un show de caridad para 20 mil personas porque desde el Gobierno no me quisieron ayudar y lo hice todo desde mi bolsillo. Yo no me olvido de mi gente, yo estoy ahí para ellos, mi mamá es una persona que estuvo todo el año pasado ayudando y recolectando todo lo que hicimos con el show de caridad llevándolo a los comedores a todos los chicos de Monte Grande, comprando aires acondicionados, hornos, mesas".

Y manifestó que su principal enojo es con los medios de comunicación que publican lo que les "conviene". "Me da bronca que eso no salga en las noticias, pero claro cuando le están dando al guachin, sí sale. Después nada, la gente que me tira mierda, los que me dejan de seguir, que se vayan, que se queden los que se quieran quedar".

"A la gente le digo que no se preocupe por mí porque veo que hay mucha gente que me dice que no les de bola, que no publique nada y yo me siento mejor saliendo aclarar las cosas y te digo a vos que estás ahí del otro lado, si te están tirando mierda o tildando de algo que no sos, salí a defenderte si podes hacerlo, salí a pedir disculpas si tenes que hacerlo, pero uno no siempre se tiene que quedar callado y eso me da por las pelotas. Yo que estoy dentro de la escena, entre nosotros hablamos y decimos cuando nos sentimos re mal, afectan las cosas. Y re afectan. A mí ayer me costó dormir y no tengo problema en decirlo", concluyó.