Nik negó el plagio sistemático en sus ilustraciones y se victimizó: "Es que soy el único dibujante de derecha"

Cristian Gustavo Dzwonik, más conocido como Nik, se animó a una entrevista con Pablo Sirvén para una sección exclusiva de La Nación.Durante la charla, el humorista gráfico repasó su historia: habló de su infancia, de sus hermanos, de sus inicios con el dibujo y cómo fue cambiando su personalidad con el paso del tiempo. Eso sí, lo que quedó clarísimo es que es fan de Javier Milei; no sólo comparte su línea política, también se alinea con varios de sus traumas.

"Nuestra profesión es pensar y saber qué queremos decir. Cuando encontramos algo que sabemos decir, no importa si dibujamos un poco peor o mejor . El dibujo es un oficio, finalmente se aprende", reflexionó Nik.

Nik se siente alineado con los pensamientos de Javier Milei

El creador de Gaturro también habló de cómo fue cambiando el humor gráfico y cómo se adaptó a los distintos medios en los que trabajó. En un momento, Sirvén le preguntó: "¿Qué te da bronca con facilidad?", y el entrevistado respondió sin dudar: " A mí no me gusta la hipocresía y la mentira, me llevo muy mal con eso ". Una primera mentira si se echa un vistazo a su cuenta de X, ex Twitter.

Cuando le tocó enfrentar el tema de siempre —las acusaciones de plagio— intentó mostrarse tranquilo, pero entrelíneas se notó que lo tiene atragantado: "Queda claro que vivimos en un mundo polarizado y, como dicen ahora, si un par de trolls o un par de personas te atacan y repiten durante un tiempo prolongado la misma idea, la leyenda urbana te la instalan. A mí me instalaron la idea del 'copista de chistes'. Cuando trabajás con muchísimos temas, los mismos temas, puede ser que surjan una, dos o tres cosas parecidas ", dijo.

Aunque en internet abundan las pruebas de sus plagios, Nik se ve a sí mismo como único, no sólo en lo artístico, sino también en lo ideológico: "Lo que pasó conmigo es que yo soy el único dibujante considerado —vamos a decirlo así— de derecha, cuando todos los demás dibujantes y artistas en la Argentina son más de izquierda", remarcó. Y se definió como una víctima de las fake news.

En esa línea, aseguró que nunca salió a defenderse porque, según él, eso sólo alimentaría "la leyenda urbana". Dice que no necesitó hablar porque "cuanto más se hablaba de mí, más crecía el personaje". Lo curioso es que buena parte de la entrevista la dedicó justamente a defenderse de las críticas y de los que lo acusan de copiar.