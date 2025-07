El mal momento que atraviesa Homero Pettinato: lo dejó su novia luego de que lo bajaron de El Trece

Para Homero Pettinato, el 2025 parecía un año prometedor, tanto en lo personal como en lo laboral. Tras el éxito obtenido en el canal de stream Olga, el joven había conseguido su propio programa en la pantalla de El Trece y conquistado a Sofi Gonet, más conocida en redes como "La Reini". Sin embargo, la buena racha no duró: en las últimas horas se quedó sin trabajo y sin amor. El viernes 11 de julio fue la última emisión de Reacción en Cadena, el ciclo que se había estrenado el lunes 24 de junio. La decisión de levantar el programa vino directamente de las autoridades del canal, tras evaluar los bajos niveles de rating que tuvo desde su debut.

Homero Pettinato se quedó sin programa y sin novia

La noticia había sido anticipada por Adrián Pallares en Intrusos: "El viernes se levanta Reacción en cadena, un programa de juegos que estaba en la tarde de El Trece. Debutó con 3.2 puntos de rating, un número complicado para la pantalla del canal y para un estreno. Se esperaba mucho más", señaló. Lo cierto es que en su última salida al aire, el programa confirmó las sospechas: tocó un piso de apenas 1.1 puntos de rating, una cifra histórica para El Trece, que hacía muchísimo tiempo no registraba una medición tan baja.

Las historias de Sofi Gonet y Homero Pettinato tras su separación

Tras conocerse la decisión del canal, Homero Pettinato se expresó públicamente: "Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor. Pero a veces no encajás, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien", reconoció.

Así como su proyecto televisivo no prosperó, su relación sentimental tampoco parece haber resistido el momento: "Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex", publicó Sofi Gonet en una historia de Instagram junto a la imagen de una pantalla de aeropuerto con horarios de vuelos internacionales.

Tanto Sofi Gonet como Homero Pettinato dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales

Por su parte, el conductor también dio señales de tristeza en sus redes: "Ta pal corchazo", escribió en una historia que acompañó con una foto suya en blanco y negro, musicalizada con Broken de Gorillaz. La decisión de terminar la relación parece definitiva: tanto Sofi Gonet como Homero Pettinato dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales.