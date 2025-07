Milei no se bancó las críticas de Rial, se desató y quedó en ridículo: "Deje de boludear en Twitter"

En un nuevo capítulo de tensiones entre el presidente Javier Milei y la prensa, el periodista Jorge Rial se convirtió en blanco de un ataque directo por parte del mandatario luego de cuestionar su plan económico y la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo. La confrontación, que comenzó con comentarios críticos de Rial en su stream Carnaval, escaló rápidamente con una respuesta violenta de Milei en redes sociales y una irónica contraofensiva del periodista.

El conflicto se desató cuando Rial, analizó los recientes audios filtrados de Caputo en los que el ministro admitía en off una grave crisis económica. Los dichos fueron compartidos con el periodista Alejandro Fantino que los difundió generando un revuelo en el ámbito político y mediático.

Luis Caputo y Javier Milei

Rial, visiblemente molesto, apuntó contra la estrategia económica de Milei y su falta de manejo político: "Y la economía es tan importante que no la puede dejar en manos de un economista. La tiene que manejar la política. Entonces, ¿qué va a decir Caputo? ¿Sabe lo que pasó? No rosqueó Milei. Con los gobernadores hay que rosquear, tenés que sentarte y rosquear, pero como a él no le gusta la política, nos dejó a nosotros esto y se nos armó quilombo".

El periodista también cuestionó la decisión del equipo económico de hablar en off en lugar de asumir públicamente la situación: "Yo creo que alrededor de Milei se están dando cuenta. Hay dos mundos. El mundo que nos contó Milei a la mañana y el mundo real, que es un poco lo que se describió hoy con Fantino". En diálogo con Viviana Canosa, quien le preguntó si estaban "abriendo el paraguas", Rial respondió: "Yo creo que sí. Eso es peligroso. Yo creo que sí, porque está claro. ¿Por qué tienen que usar otro medio? ¿Por qué hablar en off? Hablen en on", reclamó.

Lejos de evitar la polémica, Milei respondió con dureza a través de su cuenta en X, con un tono agresivo e insultante bajo su mantra tantas veces repetido de "no odiamos suficientemente a los periodistas". " El pelotudo del siglo ", comenzó el mandatario, antes de citar a uno de sus economistas preferidos: "Dice Thomas Sowell: 'La primera ley de la economía es la escasez, esto es, no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía'".

Pero el presidente no se detuvo ahí. Redobló la apuesta y lanzó una nueva crítica al periodista: " Este tipo de estupideces son las que han hundido al país. Fin ". Lejos de quedarse callado, Rial respondió con ironía y contundencia a los ataques del presidente: "Puede ser presidente. Pero a mí no me corre una golpista como su vice. ¿Quién es más boludo? El que elige personalmente a su enemigo y lo orina públicamente, obvio", disparó Rial en referencia a Victoria Villarruel, vicepresidenta del gobierno.

El incendiario posteo de Milei contra Rial