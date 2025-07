Entre el anillo de Tini Stoessel y las críticas por sus hijos: De Paul volvió al país

En medio de rumores y especulaciones sobre su vínculo, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel aterrizaron directamente en Buenos Aires luego de unas vacaciones playeras donde se instaló el rumor de compromiso.

Si bien en sus respectivas redes, los mediáticos no se muestran juntos, las pruebas de que volvieron a apostar al amor sobran en las plataformas sociales: durante una cena, de compras y hasta subiendo a su auto, la pareja fue capturada y difundida.

Tini y De Paul fueron sorprendidos por fanáticos mientras compraban en un exclusivo local de ropa

Antes de aterrizar en Buenos Aires, fueron vistos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Ahí quedó clarísimo que están juntos y, para colmo, surgió otro dato que le puso revivió el fuego: durante el viaje se los vio súper cómplices, y a Tini con un anillito en el dedo que no pasó desapercibido.

Con ropa cómoda y anteojos de sol, Tini se mostró caminando junto al futbolista, que llevaba una gorra, una remera gris y dos valijas. Si bien intentaron mantener un bajo perfil, los flashes captaron un detalle que desató una ola de especulaciones entre sus seguidores: el anillo brillante en el dedo anular de la mano izquierda de la artista.

Tini y De Paul regresan a Buenos Aires ¿comprometidos?

Mientras las fotos y videos de los dos inundan las redes, también hubo quienes salieron con los tapones de punta contra De Paul. Otra vez le cuestionaron que ande de viaje romántico y no con sus hijos, que están en Argentina mientras él vive en Europa: "Lo único que me da pena de esta reconciliación son los hijos de De Paul" o el más picante: "De Paul es la versión masculina de la China Suárez, pero en vez de cagarse en familias ajenas se cargó la suya propia", fueron algunos de los comentarios que se destacaron en X (ex Twitter).

En este contexto, los usuarios se preguntaron si el futbolista pasaría con su hijo menor su cumpleaños número 4. El más pequeño de la familia está de festejo este 14 de julio, y para sorpresas de muchos, el nene está con su papá.

Tras ser criticado por su rol paterno, De Paul compartió una historia con sus hijos

En una historia de Instagram, el jugador compartió una postal con Francesca y Bautista, todos sonrientes. Los nenes están con el uniforme del cole, así que todo indica que Rodrigo De Paul fue a buscarlos él mismo. Si bien la publicación podría tomarse como una callada de boca para quienes cuestionan su rol como padre, él solo prefirió agregar unos emojis de corazón.