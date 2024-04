Después de la feroz pelea con Trebucq, destapan la verdadera personalidad de Luis Majul: "Es insoportable"

Se re contra pudrió todo. En medio de la transmisión en vivo de la radio El Observador, medio de comunicación que comparten Esteban Trebucq (con su programa #Trebucq1079) y Luis Majul (su programa se llama #Majul1079), se vivió una escena de tensión pura cuando Trebucq se levantó enojadísimo de la mesa, tiró los auriculares y pegó un portazo.

Todo era felicidad y buenas migas hasta que Majul miró de muy mala manera a Trebucq, que mediante señas le decía que no podía hacer el pase porque tenía que irse apuradísimo.

El pase entre Esteban Trebucq y Luis Majul

El pase es el espacio que hay entre dos programas de radio y, para llevarlo adelante hay que tener buen humor y buena onda, dos condimentos que escaseaban en la mañana de ambos periodistas, orgullosamente de derecha.

"Bueno no me hagas caras, Majul porque me tengo que ir. Chau, hasta mañana", dijo exasperado Trebucq que dejó -literalmente- boquiabierto a Majul que no tuvo tiempo (ni la agilidad mental) para contestarle rápidamente.

Lo cierto es que después de decir esa frase contundentemente, Trebucq tiró los auriculares en el escritorio y casi que corrió hasta la puerta de salida mientras Majul miraba anonadado a su compañero de entrevistas al presidente Javier Milei.

Enojadísimo, Trebucq no salió a dar explicaciones pero horas más tarde se conoció la verdad a través de la palabra de Yanina Latorre que comparte también los micrófonos del estudio de esa radio.

Yanina destrozó a Majul

Muy fiel a su estilo, Latorre generó aún más polémica contando detalles escabrosos de lo que había pasado en el estudio de la radio y definió a Majul como "insoportable".

Yanina deslizó que Trebucq, "últimamente se va muy apurado o no haciendo el pase porque está con un tema familiar delicado", dicho esto dijo que no se iba a meter en la intimidad del periodista.

Yanina Latorre

Pero ese detalle hizo estallar de bronca a la rubia que contaba toda la escena con lujo de detalles la verdadera personalidad de Luis: "Y Majul tiene un tema, que todo se le tiene que avisar, él tiene que saber todo", dijo levantando la temperatura".

"Majul es insoportable, lo digo, no me importa, hay que avisarle si un día no va a haber pase, todo tiene que ser avisado, hasta que llegás tarde...son un problema los pases", expresó enojadísima.

Luis Majul

Latorre aprovechó para descargar toda su bronca. Contó que Majul "le analiza los looks" y que si ve a alguno de sus compañeros fuera del aire les pide que entren al estudio para intercambiar palabras: "A veces llego y me escondo", dijo con una vil media sonrisa la "angelita".

Detalles más, detalles menos, Yanina explicó cómo había pasado todo: "Hoy Trebucq no hacía el pase y parece que no le avisó". Al parecer, Trebucq sí había avisado en un grupo de producción pero Majul no lo había leído.

Trebucq, Majul y Latorre comparten el mismo espacio comunicacional

Ante esta desinformación y en la presión de un programa en vivo, Trebucq reaccionó de la peor manera: "Entonces cuando Majul entra al estudio, Trebucq le dijo que se estaba yendo, que estaba muy apurado, no le gustó la respuesta de Luis y pegó un portazo".

Yanina agregó: "Estaba preocupado por el tema familiar. Sé que (Esteban) se fue enojado, hubo una situación entre los dos, me lo contó Majul", detalló. Además, dijo que cadi nada en la radio "se lo banca", desde sus productoras hasta la gente que pulula por ese medio de comunicación, tanto así que Yanina contó orgullosa: "Me llega un mensaje en el que me dicen que soy la voz del pueblo".