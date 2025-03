Dispuestos a ir contra la Justicia: así planeaba Mauro Icardi la cena con la China Suárez y sus hijas

A días de que Mauro Icardi quede imputado por hostigamiento agravado y tenga completamente prohibido acercarse a sus dos hijas, se conoció qué hacía en el Chateau Libertador mientras esperaba que la Policía de la Ciudad llegará a la propiedad de Wanda Nara y finalmente pueda retirarse con las menores.

Todo comenzó cuando el futbolista retiró a Francesca e Isabella del colegio, luego de dos meses sin ver a las pequeñas. Allí se encontró con que también estaban los perros de las nenas y ante su negativa a convivir con las mascotas, decidió llevarlas a su casa: tenían la directiva de su progenitor de subir a dejar a los animales y volver de inmediato.

En medio del escándalo en el Chateau, la China Suárez apuraba a Mauro Icardi

La orden judicial que autorizó la revinculación dejó en claro que las parejas, tanto de la madre como del padre, no podían estar presentes en las primeras semanas de adaptación. Sin embargo, la China Suárez no estaba dispuesta a cumplir con esta normativa y organizó un asado para recibir a las preadolescentes. Al escuchar de dicha cena, las hijas de Wanda Nara irrumpieron en el Chateau Libertador rotas en llanto, negadas a ir a lo de su papá y estar con quien ellas definen como "la mujer que rompió la familia".

Si bien lo del asado era un mero rumor, fue en la tarde del martes que se confirmó aquella información. Tanto en redes sociales como en diferentes medios de comunicación se compartió el video de Mauro Icardi hablando con su novia, mientras sus hijas se negaban a irse con él: "Yo estoy acá en el Chateau todavía", comenzó explicando el futbolista luego de decirle que "le secuestraron la nena".

Icardi planeaba pasar una velada con sus hijas y los nenes de la China Suárez

Con una serenidad que no se lo vio en los anteriores videos, el rosarino confesó tener todo bajo control: "Me dijeron 'subí a buscarlas' y cuando subí a buscarlas, no me las quisieron dar, así que estoy esperando a Elba con la policía y las llevamos", continúa haciendo referencia que su abogada estaba en camino. En otro video, que también circula en redes sociales, se escucha como le dice a su pareja que "vaya preparando todo".

"Ahora las saco y vamos para allá. Andá haciendo todo. Yo te aviso cuando salimos", le dice y le adelanta que serán "siete personas" porque irán "con los chicos", con esto se confirmaría que los tortolitos planeaban no cumplir con la orden del juez sobre la prohibición de que Francesca e Isabella se vinculen con la China, además estarían presente los hijos de la actriz.

El navegador no soporta este contenido.

Además, el deportista no sólo organiza con su pareja lo que seria la velada nocturna sino que involucra a otra persona que seria quien lo ayuda con las cosas de la casa: "Ahí está Walter, le dije a Walter que compre". Según lo que se pude escuchar en la llamada, había solicitado a su empleado que realice las compras necesarias para el plan familiar y acto seguido solicita a su novia que "organice un poco todo"; hasta el momento estaba confiado de que las menores se irían a su casa.

Finalmente, la cena no ocurrió porque Mauro Icardi se fue del Chateau sin sus hijas. Fue también en la tarde del martes que Wanda Nara dialogó con un periodista de América TV para confirmar que las nenas quedaron en un estado crítico luego de la huida de su padre, pero que fueron consoladas por su entorno más cercano. Así mismo la mediática contó que la intervención quirúrgica a la que se sometió había sido ese mismo día, por lo que el dolor no le permitió lanzarse contra su ex marido cuando Isabella pedía "auxilio" a los gritos al querer bajar de los brazos de su progenitor.