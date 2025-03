Macumbas, manipulación y una cuñada resentida: la hermana de Mauro Icardi lo defendió de Wanda Nara

Como si los protagonistas ya no fueran suficientes, Ivana Icardi se metió de lleno en el WandaGate. Desde España, donde vive actualmente, la joven se arropó en las redes sociales para destruir a Wanda Nara luego del violento episodio en el Chateau Libertador el pasado fin de semana que terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad y el SAME.

Mauro Icardi irrumpió en la casa de su ex pareja y terminó imputado por hostigamiento agravado y sin poder ver a sus hijas. A partir de allí se filtraron nuevos audios de las menores negándose a vivir con su padre y hasta una llamada telefónica donde la Bad Bitch pidió al futbolista que subiera a buscar a las nenas.

Ivana Icardi y Wanda Nara

A través de X, ex Twitter, Ivana dejó clara su postura sobre los recientes conflictos: " Ahora ya se imaginan lo que yo viví ", hizo referencia a su complicado pasado con su cuñada. Cabe recordar que las mujeres no lograron afianzar el vínculo que se vio afectado por varias acusaciones. Fue la hermana del deportista quien en 2018, denunció que su cuñada alejaba al rosarino de su familia. Durante las fiestas navideñas expresó que no mantenía contacto con su hermano ni con sus sobrinas debido a la influencia de la empresaria.

En 2019, la influencer que reside en España participó en el reality show Gran Hermano en Argentina. Aunque se esperaba que hablara sobre las internas familiares, la mediática optó por no profundizar en el tema y se mostró cauta al referirse a Wanda, tiempo después se supo que hubieron cie

Los tweets de Ivana Icardi contra Wanda Nara

rtas amenazas de por medio que censuraron a la participante.

La separación de Mauro y Nara fue la ocasión perfecta para que Ivana se exprese libremente: "Él sabe que estamos si él necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivió así que no podemos estar todo el día como ellos armando circo", escribió en otro tweet.

La ex hermanita no sólo atacó a su ex cuñada sino que devoró a su familia completa: "¿Este viejo garca igual a la hija se perdió la mitad de la historia? La otra le fue infiel mil veces a mi hno y la que tiene la culpa es la china? Cuando dejó a ML (Maxi López) y lo macumbeó a mi hermano para que esté con ella , no veía a nadie quejándose de que él conviva y mantenga a otros niños", expresó sobre la reciente entrevista que dio Andrés Nara. Como respuesta a su comentario, una usuaria recordó los problemas legales que tuvo el padre la emprendedora de cosméticos: "Habla de Mauro como violento y el que estuvo detenido por pegarle a la pareja fue él Andrés Nara". Esto le dio pie para defenestrar nuevamente: "La otra el cinismo lo tenía que sacar de alguien".

Mauro Icardi y Wanda Nara

Sin intenciones de apaciguar las aguas, Ivana Icardi volvió a defender a Mauro Icardi ante las acusaciones de Wanda Nara: "A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo. Aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio".