"Son unos perros de mierda": la nueva denuncia de Wanda y el audio que filtró Icardi para exponerla

Si bien el Wanda Gate viene latente hace ya unos meses, el fin de semana el escándalo escaló a un nivel superior cuando Mauro Icardi irrumpió en el Chateau Libertador. En este contexto se presentaron nuevas denuncias que terminaron con el futbolista imputado por hostigamiento agravado y la prohibición de ver a sus hijas. En las últimas horas, trascendieron nuevos audios que aclaran las horas previas del encuentro. ¿Ninguno piensa en las menores?

Tras la filtración de los videos donde se ve al deportista enfrentarse a la Policía y las menores de por medio rotas en llanto, en redes sociales se especuló: "¿Wanda le tiende una trampa a Mauro?". Y es que así como la empresaria comparte con periodistas su versión de la historia, el delantero hizo lo mismo: "El encargado de la torre del Chateau, de la seguridad del Chateau así están seguras... Entregale las nenas al encargado y sube a bajarlas él", se lo escucha a Mauro a la madre de sus hijas en un audio que compartió este martes el periodista Daniel Ambrosino en su cuenta de X.

En redes sociales se debate si Wanda Nara le tendió una trampa a Icardi

"Subí vos Mauro, porque Isi no quiere bajar", le pide entonces Wanda pero él insiste en su propuesta de que sea el encargado del edificio quien las acompañe así "no bajan solas por el ascensor". "Isi no quiere bajar Mauro", repitió una vez más Nara y el padre de las nenas retruca: "Isi tiene que bajar, vos sos la madre y le tenés que decir que baje... así que decíselo".

Según explica Icardi, su intención fue que las menores subieran a dejar sus mascotas y vuelvan a bajar: "Si dejaban los perros y bajaban, en vez de secuestrarlas como hiciste, no había ningún problema".

En un tono enojado, el joven advirtió que llamaría a la Fuerza Pública como terminó sucediendo, pero por el lado de Wanda: "Ahora sube el encargado. Sino le dije al encargado, que no quería quilombo, que sino tenía que llamar a la Policía. Me dijo que se encargaba él, que él va a buscar a la nena y me hace seguridad", argumentó.

Wanda incitó una vez más en que su ex marido suba para tranquilizar a la menor de sus hijas y que pudieran avanzar con la revinculación ordenada por la Justicia: "Yo no puedo subir. Tengo una denuncia por violencia de género, soy violento entonces no puedo subir ni a la casa por más que me autoricés vos", le espetó con ironía, pese a que la cautelar ya estaba vencida.

En Desayuno Americano analizaron el audio en cuestión y resaltaron que la prohibición de Icardi a acercarse a Nara ya venció, por lo que al subir no estaba infringiendo la ley, sino que fue un mecanismo de ironía contra su ex. De igual manera, las abogadas recomendaron a su cliente no irrumpir en el Chateau Libertador ya que se expondría a una situación que lo perjudica ante la Justicia. Mientras se creía que este audio ayuda a Mauro, lo cierto es que lo complica ya que no sólo quedó expuesto en cada video sino que además se mostró consciente de la denuncia que tiene por violencia de género.