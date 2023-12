El Bailando, más machirulo que nunca: Pampita, Polino y el papelón vintage por la coreo de Tuli Acosta

El poco raiting y el temor a que cuando empiece Gran Hermano la audiencia migre de pantalla, llevó al Bailando por un Sueño a querer crear un tipo de innovación que por el momento no dio sus frutos. Es que a un mes de su finalización, a Marcelo Tinelli se le ocurrió plantear un ritmo que sea "reggaetón hot" y eso trajo sus problemas por poner nuevamente a la mujer como un objeto de consumo.

Tuli Acosta recibiendo la devolución de su reggaetón hot.

El hecho de bailar semi desnuda en la televisión sólo para generar más entretenimiento o cortar las polleras con una tijera ya quedó totalmente vintage, no sólo en la televisión sino en la sociedad en sí; pero eso, al parecer, no quedó del todo en claro en el Bailando.

Desde que comenzó el certamen de baile, los participantes pueden elegir gala a gala qué ritmo quieren bailar y con ello las canciones y qué hacer dentro de la pista. Sin embargo, hay tres que no pueden modificarse bajo ningún concepto y que deben ejecutarse en la semana que la producción lo imponga: la salsa de a tres, el reggaetón hot y pool dance.

Ahora, el nuevo invento es el reggaetón hot y la pregunta es: ¿cómo tendría que ser? La ronda la empezó Tuli Acosta, que lleva solamente tres ritmos en el certamen y al parecer, según Marcelo Polino, Carolina "Pampita" Ardohain y la producción, "no cumplió con lo esperado". Es que claro, la joven realizó una coreografía junto a tres varones al ritmo de una de las nuevas canciones de Emilia Mernes y, a pesar de haber hecho un gran trabajo, no convenció a ninguno de los nombrados porque le faltó la parte "caliente".

El comienzo de la coreografía del reggaetón hot de Tuli Acosta.

Polino y Pampita coincidieron que no cumplió con lo esperado, porque lo que querían era verla con poca ropa, que se toque sus partes, que se toque con sus compañeros y hacer de una coreografía un acto sexual. Sin embargo, la influencer de 22 años optó por otro estilo y una ropa canchera vistiendo un jean suelto y arriba una bikini con una camisa blanca abierta.

La machiruleada de Polino fue lo que más ruido hizo, a tal punto de que sorprendió a los presentes por ponerle de puntaje un cero y hasta explicó que lo hizo por qué de hot "no tenía nada". "Faltaba que le pongan una polera", dijo sarcásticamente. En el Bailando, se vuelve a tener como principio que para que un baile suene divertido y cumpla con las normas, las mujeres deben ser un objeto de consumo cuasi desnudo para llamar la atención.

"Ella es fantástica, los chicos son súper, la coreo es divina, pero no responde al ritmo. Y una vez más, el señor Tinelli perjudica a los participantes porque arrancó el programa diciendo que se saca la camisa, la campera, la calentura", explicó el jurado dando a entender que el conductor del programa fue quien incitó que para que sea hot, debían como mínimo sacarse la indumentaria.

"Ellos vinieron y les faltaba que le pongan una polera a la chica. Estaba con un jean... estuvo bien bailado, lindo el número pero no responde a la premisa que era bien hot. Lo siento, es un disgusto", cerró Polino adjudicándoles un cero y llevándolos a tener un puntaje relativamente bajo.

No obstante, Pampita también se sumó a esa llamativa consigna de que lo hot implica tocarse y desnudarse y al momento de dar su devolución aclaró que quienes no cumplan con esos requisitos se llevarán el peor puntaje por su parte. "Tuli es una bailarina excepcional, baila increíble. Sus compañeros son maravillosos, pero aclaro que en este ritmo no sólo voy a usar mi poder, sino que voy hacer abuso de poder", aclaró.

Y luego sumó: "El ritmo que no se haga hot en esta pista, el puntaje va a ser malísimo. Yo acá veo chicos bailando bárbaro, todo salió bien, pero la pantalla no me daba hot, la canción no daba hot y la ropa tampoco. El hot no me llegó".

Tras escuchar las devoluciones, la novia de Lit Killah explicó por qué eligieron el vestuario y la coreografía de esa manera y dio a entender que lo que pide el jurado no es nada más que algo vintage que ya no se usa ni se comprende. "Intentamos hacer un hot diferente, buscar la atención. Es un poco lo que a Tuli le hotea: la atención pre", manifestó.