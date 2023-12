Juan Reverdito en Big Bang: denunció que está "100% cancelado" y aniquiló a todos los ex GH

"Este Gran Hermano fue atípico", dijo Juan Reverdito en diálogo con BigBang, tras recordar lo que sucedió adentro de la casa más famosa cuando le tocó estar. Es que claro, si bien confesó que antes de ingresar al programa sólo pensó en disfrutar y en tener tranquilidad, la vorágine del encierro y de estar presente en uno de los programas más populares lo pasaron por arriba y su estadía fue tan intensa como fugaz.

Juan Reverdito junto a su muñeco "flash".

¿Por qué atípica? Según sus palabras, el público que consumió Gran Hermano no soportó las estrategias, los juegos ni los conflictos y más bien reflejaron lo que buscaron en el ganador: una persona tranquila, sin problemas y sin incidir del todo dentro de la casa, sino más bien alguien que demuestre que disfruta a su manera de estar ahí adentro.

Al día de hoy, Juan dice que no se arrepiente de nada de lo que hizo, pero que sí hubiese actuado de otra manera teniendo en sus manos el diario del lunes. Sin embargo, más allá de definirse como "cancelado" dentro de lo que fue el programa, tiene en claro que su personalidad no la cambiaría por nada y que muchos de sus ex compañeros lo decepcionaron.

En pocos días comenzará una nueva edición y su mayor consejo para quienes entren es "disfrutar" de todo sin pensar tanto en el juego y que "hagan lo que yo no hice". Aun así, entiende que la gente que consuma Gran Hermano se va aburrir si ve que todos los participantes eligirán como estrategia "ser Marcos". "Para mí, se van a quedar los picantes. Si todos imitan al ganador va a ser aburridísimo y no lo van a consumir", lanzó.

-¿Cómo estás hoy en día?

-Estoy laburando con el taxi todo el día desde la mañana hasta la noche y haciendo streaming, que arrancamos hace poquito, pero nada más que eso. Estoy haciendo tal cual lo que era mi vida antes. Muy tranqui. Gran Hermano ya fue, ya está.

juan-reverdito-03

-¿Es una época pasada para vos?

-Si, ya está. Ya se cumplió el ciclo. No es que no me gusta que me vinculen, es que ya no me tienen más en cuenta. Todo lo que es la producción y demás, es como que ya cerré y quedó cerrada la etapa porque ni te llaman, ni nada. Como no estoy presente... ya está.

-¿No fueron pocos los que quedaron presentes en los medios?

-La producción eligió quedarse siempre con los mismos y de ahí no se movieron, fíjate que para el debate y para todo son siempre los mismos. Entonces ya está, es un punto final de mi vida de lo que es Gran Hermano.

-¿Te hubiese gustado estar en el debate?

-Si, obvio. Pero como fui bastante cancelado, era imposible que me llamen. Así que nada, ahora sólo queda mirar para adelante, estar tranquilo y lucharla.

-¿No sentís que esa cancelación fue al principio de la vorágine de Gran Hermano y después se fue calmando?

-No sé, yo creo que se quedaron siempre con los mismos. La gente inclusive. Yo sigo sosteniendo que fue un Gran Hermano muy atípico y ahora empieza el nuevo, te agarra un poco de nostalgia todo... pero ya está. Es una etapa que ya terminó, que llegó un ciclo y que encima que no te tienen en cuenta para el debate o para algunas cosas, ya está. La verdad es que estoy laburando porque lo necesito para seguir pagando mis cosas, estoy a full con el taxi y haciendo lo del streaming. Obviamente que si llegara aparecer algo me interesaría un montón, pero es como que estoy resignado a todo eso. Ya está.

-Pero... ¿no te gustaría tener lugar en medios de comunicación, realitys o alguna obra de teatro?

-Sí, pero es difícil. La edad me juega en contra y es como que la posibilidad la tuve y la desaproveché por la forma en la que jugué y ya está. Tampoco voy a estar pensando siempre en eso. Es como que me agarran bajones por momentos pero tengo que levantarme para seguir laburando, no queda otra.

-¿Por qué fue un Gran Hermano atípico?

-A mí me jugó en contra que así lo sea y ya no tengo posibilidades de revancha. Más sabiendo que estoy bastante cancelado por el lado de Gran Hermano y eso te juega muy en contra. La mínima esperanza que podía tener porque viene el nuevo Gran Hermano como para que me llamen o algo, no existe. No hay que arrepentirse de nada, igual. El tiempo dirá y hay que pensar día a día si puede salir algo bueno.

Juan Reverdito eliminado de la casa de Gran Hermano.

-¿Todavía crees que seguís estando cancelado?

-100%. Tampoco voy a cambiar la forma de ser por un programa de televisión. Me quedo con la gente que realmente me quiere, me conoce, y ya está. Lo demás se verá.

-¿Las personalidades van cambiando adentro y afuera de la casa?

-Sí, pero mucha gente no entendió eso. También hay gente que sigue estando e hicieron cosas peores que yo. Pero bueno, cuando uno no tiene ni plata, ni poder se complica. Tengo que estar tranqui, por mi camino y esperando que lo mejor está por venir o no pero otra no me queda.

-¿Algunos de los que están hoy en los medios están específicamente por plata y poder?

-Seguramente y otros también porque les caen bien a la producción y nunca dijo algo que les moleste... porque sino no estarían. Cada uno sabe lo que hace y es como que te cansa estar cancelado y que te juzguen simplemente por el juego y no por lo de afuera. La experiencia vivida no me la saca nadie.

-¿Tenes relación con alguno de los chicos que compartiste la casa?

-No, con el Conejo (Alexis Quiroga) nada más. Después no tengo relación con nadie y tampoco me interesa, salvo que yo quiera tener. Me da exactamente igual. A la gente que quiero, a la verdadera, son los que estuvieron antes de que entre a la casa. Después te das cuenta quien es mala leche, buena leche, pensas que era buena gente y terminó siendo de terror, pero no me interesa bajo ningún tipo de vista tener relación con alguno.

-¿Te pasó de que te decepcionen?

-Si, olvídate. Pero lo que pasa es que cuando vos pensas que hay gente que es humilde o que es de buena madera, te das cuenta de la verdad cuando tienen poder o cuando le van bien en las cosas, cuando generan más plata que algunos, te ven de ahí arriba, pero viste como es esto...

-En tu streaming le dijiste al Cone que Coti (Romero) no vale la pena para que él esté mal... ¿Realmente crees eso?

-Obvio. Yo pensé que era buena piba, pero es como todo... por más que tenga dos mangos o que te esté yendo bien, tenés que tener humildad y no basurear o mirar como que ya sos una estrella de Hollywood. Creo que lo único que hace es generar quilombo y no tiene nada positivo. Mucho celo, mucha envidia tiene esa piba de otras chicas que le está yendo mejor que a ella. Pero bueno, es así y se maneja así.

-¿Su forma de ser la lleva a tener conflictos a diario?

-Está todo armado eso. Se viene Gran Hermano y tienen que empezar a aparecer cosas. Si no hacés todo eso desapareces. Entonces, ¿por qué van hablar de ella? ¿Porque hizo alguna publicidad importante? ¿Porque hizo algo para algún bien? Tampoco. ¿Por qué se habla de ella? Por quilombo y por puterío, que es lo único que hace. Ahora se viene Gran Hermano y tiene que hacer cosas para que hablen de ella, porque sino se terminan sepultando los nuevos participantes porque es así. Se mantiene en el Bailando por el puterío que arma, porque sino no tendría contenido y bueno... Hay que ver cuando termine el Bailando qué hace. Seguramente la llamen del debate pero porque da contenido picante, pero sino no creo. La producción siempre se mantuvo entre los cuatro o cinco que están siempre y no se mueve de ahí.

-¿Te sorprendió que no hayan durado las parejas afuera de la casa? Más allá de Thiago y Daniela...

-No me sorprendió, porque de las otras dos parejas no me imaginaba que iban a durar mucho más. Sí me sorprendió de Dani y de Thiago que nadie apostaba por ellos y ojalá que duren, que sean felices, que las bebés tengan a los padres juntos y que sigan así. Pero eso no sabe, las parejas son un mundo. Eso me sorprendió y les deseo lo mejor aunque les mandé mensajes para felicitarlos y ni me respondieron.

Cuando estás cancelado, estás cancelado en el todo. Como se creen gente que son mil, que ya están salvados para siempre, que sigan pensando asi. No me interesa mucho. Yo los quise felicitar por las hijas y ni me respondieron. También los llamé para sacarlos en el streaming y tampoco contestaron, ya está, les mando suerte y un besito. Pero mira que hay gente famosa que le he mandado mensajes para que vengan a mi canal y me contestaron, me dijeron para arreglar y te lo digo de gente grosa de verdad, no de un cuatro de copas. Por eso te digo, no me interesa tener relación con ninguno porque no vale la pena.

-¿Fue real tu pelea con Alfa?

-Si, me agarró Ariel y me agarraron dos de seguridad. Sino lo rompía todo. Él insultó de una forma asquerosa y cuando una persona prepotente se cree más de lo que es, que es impune, pasan esas cosas. Él siempre es así y debe tener algún contacto muy conocido como para poder seguir estando. Tampoco me interesa hablar de él porque no existe. Me da mucho asco.

Juan Reverdito y Alfa dentro de la casa.

-¿Qué crees que va a pasar con el Gran Hermano que está por empezar?

-Van a entrar todos a la gran Marcos (Ginocchio) porque fue hace muy poco. Creo que van a jugar por ahí, la gente se va aburrir y se van a quedar los picantes. Para mí se va a dar vuelta porque si hacen el mismo juego va hacer aburrido. Igual yo creo que van a meter influencers o gente de Tik tok conocida o que ya tienen algunos seguidores importantes. Dos o tres tienen que ser un poco conocidos. No creo que metan gente tan común. Creo. Quizás me equivoco. Ojalá entre gente común y corriente que no la conoce nadie y que se haga de adentro.

-En la edición que estuviste vos entró Holder que ya tenía una base...

-Claro, pero fue él solo. En teoría, nadie conocía a nadie salvo Juli Poggio. Pero cuando vos veías a Gran Hermano no conocías a nadie, no sabías qué había hecho cada uno. A Holder si, todos lo conocíamos. Pero yo creo que en este van a meter dos o tres Holder o personas que cuando las veas por la pantalla digas que lo conoces de las redes o de algo.

-¿Crees que eso le va a dar un plus al programa?

-Hoy es mucho de las redes sociales. Hoy hay mucho pendejo que solo ven las redes y si ven Gran Hermano, con las redes van a estar más presentes. Fijate que el Bailando lo que garpa a full es el streaming, es la onda. Entonces... ¿A quién vas a poner en el juego? Y, gente que en las redes también exploten. No lo veo mal, eh. Pero a mí me gustaría que entre gente normal y corriente. Yo entré a la casa teniendo 140 seguidores en Instagram nada más y hay un montón de chicos que crecieron ahí adentro. Estaría bueno que vaya por ese lado pero le va a ir bien, va a explotar.

-¿Las estrategias sirven adentro de la casa?

-En el último Gran Hermano no hubo tanto... los últimos que hicieron estrategias se fueron. Los que no hicieron nada se quedaron y hasta ganó. Pero bueno, qué se yo... es depende de lo que ve la gente.

gran-hermano-2022-juan-reverdito-nacho-castañares-lucila-belen-villar

-¿Fue un justo ganador Marcos?

-No, para mí tendría que haber ganado Nacho (Castañares). Creo que fue el mejor jugador y no por la relación que tuve adentro con él. Fue el que mejor jugó y se acomodó adentro de la casa desde el día uno. Siempre jugó. Yo nunca más volví a hablar con el, ni cuando salió de la casa. Cuando a uno se le sube la fama a la cabeza la gente cambia.

-¿Qué consejos les darías a los participantes que van a entrar en esta edición?

-Que vayan a pasarla bien, a disfrutar, que hagan eso que yo no hice. Que jueguen de la forma que tengan ganas de jugar. Que sean lo que tengan que ser. Tampoco podes ir a planificar o a decir que vas hacer esto o lo otro porque te puede dar vuelta todo. Yo antes de abrir la puerta entré con una idea de pasarla bien, no meterme en quilombos y entras y te cambia todo. Adentro es una locura lo que vivís y lo que te cambia la cabeza. Es una locura completa. Es otra cosa, es hermoso. La adrenalina que tenes adentro, con quien pegas buena onda o al día ya no aguantas vos porque ya te molestan, porque hay gente que te cae mal de entrada, porque eso también pasa. Y tenes que convivir y es depende de la reacción de la cabeza de cada uno. Más que nada, que disfruten la experiencia. Es lo más hermoso que hay. Es una locura de vivir.

-¿Qué es lo mejor de vivir Gran Hermano?

-La experiencia. Lo que pasa es que te cae la ficha cuando salís de todo lo que fue. Yo creo que este Gran Hermano que empieza ahora los pibes lo van a disfrutar muchísimo porque saben lo que es afuera, ya saben los que se anotaron y quedaron, es porque lo vivieron en carne propia siendo espectador de lo que es y significa Gran Hermano. Entras y ya saben lo que está pasando afuera. Yo creo que lo van a disfrutar un montón y saben lo que no garpó y lo que sí. Hay mucha gente que saben que el conflicto no garpa. El arrogante como fui yo de jugar al máximo, no garpa. Es disfrutar de otra manera. Yo estuve un día entero encerrado en el cuarto porque se había ido Holder y ahora digo "¡qué pelotudo que fui!". Entonces, ahora pienso en que hice cosas en vez de disfrutar y ver las cosas de otra manera, pero esto lo digo con el diario del lunes. Estos chicos que van a entrar ya tienen esa ventaja de que es al pedo amargarse. Tenes que jugar y la gente va a saber qué hacer, si te tenes que ir te vas a ir. No es tanto pensar lo que vas hacer sino más bien vivir y sentir lo que sientas estando ahí.

tomas-holder-juan-reverdito

-¿Te arrepentís de como actuaste?

-Si, pero ya está. Por algo se dieron las cosas así.

-¿La gente va a soportar los conflictos en esta edición?

-Para mí se van a quedar los picantes este año. Lo que pasa es que la gente también está podrida de la gente que hace quilombo porque la vida cotidiana ya es un quilombo. Entonces vos ves en la televisión un pibe que no hace nada, la pasa bien, hace gimnasio, pileta y sol, tira dos chistes y gusta eso. Es raro.

-Lo mismo pasa con las mujeres... hoy se elige más a la que no hace conflicto ¿O no?

-Es que hoy es todo redes sociales. Eso garpa mucho. Está el Kenn y Barbie, gusta esa novela. La gente se queda con eso.

-¿Se refleja en Julieta Poggio?

-Si, a Julieta le tienen una envidia tremenda. Lo que está haciendo esa piba, lo que está facturando, lo bien que le está yendo, es una locura. Y después las minas (por Juliana Díaz y Coti) que habla mal de ella estando ahí, que no sé por qué están, es todo envidia. Es de malas mujeres. Es la envidia que tienen. Porque aparte salen del mismo lugar y cuando ven que una explota, olvídate, lo único que les queda es ser malas. A ver, si no generan contenido no tienen nada para dar en el Bailando hoy por hoy. Sino generas algo te vas.

-¿Qué opinas de lo que pasó con Maxi Giudici, su intento de suicidio y la acción de Juliana?

-No les creo nada. Todo tiene un límite para poder estar en la fama. Cada uno sabe bien lo que hace y el de arriba mira todo. Cada uno actúa como quiere actuar pero todo tiene un límite.