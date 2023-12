El delirante video de Flor Vigna para promocionar su nuevo tema que la dejó en offside

El mundo de las redes sociales tiene su propio lenguaje y, dentro de ellas, la conocida como Tik Tok es probablemente la más particular y la que cuenta con un código más complejo de entender. Es que es en esa donde triunfan quienes no lo hacen en otras y donde fracasan quienes son exitosos en las demás. Así fue que Flor Vigna subió un último video allí para difundir su último lanzamiento musical, el cual será el miércoles a las 20, y lo hizo con un sketch con cambios de vestuarios y lleno de referencias a las acusaciones que recibió en su contra en los últimos años.

"Tengo una gran noticia", comienza el video, con una Vigna con un corpiño rojo, un tapado de piel y un pantalón militar. "¿Estás embarazada?", pregunta una versión de ella un poco más masculina, con una gorra negra y un sobrio buzo polar. "Claro que no", contesta la artista. Los cambios de look, perspectivas y el enfoque que roza la ridiculez, continúan en todo el video. Aunque la particularidad de la parte hablada, es que aborda muchas críticas que recibió en el último tramo de su carrera.

"¿Es otro video hot con Luciano Castro?", le pregunta una versión más rosa de ella, con un control de televisión en la mano. "Te gustaría, perra. Pero no", responde la ahora cantante. Esa es la primera referencia personal con un tono autocrítico. Cabe recordar que durante una gira de su pareja al Paraguay, Vigna lo extrañaba mucho y subió un video de ellos dos en el que las manos de él están cerca de su entrepierna, para luego reírse de eso. Según lo que ella contó, el haberlo compartido fue un accidente que cometió justo antes de subirse a un escenario, por lo que al terminar el show que dio fue que pudo borrarlo.

Al mismo tiempo, la violencia del personaje que supuestamente es Vigna es constante en el video, casi como si fuera una imitación de ese Elvis Presley que hacía karate. Allí muchas veces patea a quienes averiguan con malicia sobre la novedad que quiere difundir. "¿Es un nuevo tema?", pregunta una versión aniñada de la ex Combate, con una campera colorida y frente a un teclado musical. "Claro que sí, niña", contesta la cantante, mientras que despierta una ovación con su respuesta.

Luciano Castro en una captura de la historia que subió por error Flor Vigna.

"¿Es otro choreo a Karol G?", se autopregunta en el video. "Se le dice cover. Pero no", contesta Vigna. La referencia es al video que subió el mes pasado en donde en canta un popurrí de canciones de la colombiana en versión cumbia, y acompañada de una banda. Por la decisión fue muy criticada y es por eso que aprovechó la ocasión para defenderse de eso. Luego en el reel también se refiere al hecho cuando a la dos veces ganadora del Bailando por un Sueño le consultan: "¿Lo vas a hacer mierda a Nico Occhiato?".

Flor Vigna en el Bailando 2023.

"No, Nico es amigo", confiesa la cantante en el video. La explicación se da en el marco de que una de las canciones de las que hizo cover es "Mi ex tenía razón", y en su momento, por esto, fue interpretado como un palo directo al conductor de Luzu Tv. "¿Entonces se separó de Castro?", continúa la promoción. "No te metas con Castro. Es el amor de mi vida", responde esta versión diva de Vigna.

Lo cierto es que para promocionar la canción que se estrenará este miércoles a las 20, Flor utilizó todas las críticas que tuvo en su contra en los últimos tiempos. La dinámica del video parece inentendible hasta para un joven de 16 años que constantemente usa esa red social, aunque el esfuerzo valió la pena, ya que por lo ridículo se viralizó por completo.