"¡Por favor, con él no!": Natalia Oreiro bajó a Benjamín Vicuña de un proyecto para no revivir los rumores de affaire

El caso revolucionó los programas de espectáculos de ese momento y, claro está, repercutió en el matrimonio que aún mantenía Carolina "Pampita" Ardohain con Benjamín Vicuña. ¿Qué había pasado? En el año 2015, meses antes de que estallara el escándalo con La China Suárez, la palta, la manta de color amarillo de Nepal y el motorhome, el chileno fue había sido vinculado a Natalia Oreiro, con quien protagonizo Entre caníbales, de una forma escatológica.

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña

En síntesis, el escándalo estalló cuando dieron a conocer que los actores se encontraban a escondidas en el camarín de ella. "Una estrella internacional estaba en su camarín y cuando fue a tirar la cadena de su inodoro, éste no anduvo y desbordó de agua. El productor llamó al mejor plomero que encontraron. Entra, le explican la situación y primero intentó con la sopapa. No pasó nada. Encontró algo raro", había contado Jorge Rial en Intrusos hace ocho años.

La leyenda cuenta que el profesional "sacó todo, destapó el bañó, llamó al productor" y le mostró una bola gigantes de latex. "Éste le dice que no entiende... El plomero le dice que son preservativos, ¡son forros! Fueron tirando, descartando y se hizo una bola", había agregado el hoy conductor de Argenzuela ante las risas de sus compañeros en el estudio.

Pero a casi una década de aquel escándalo, Ángel De Brito reveló en su programa, LAM, ciclo que se emite por la pantalla de América TV, que la actriz y cantante uruguaya habría pedido que excluyeran al Vicuña de un proyecto que iban a encabezar juntos. "Oreiro pidió que no esté con ella", fueron las palabras del conductor. Cabe remarcar que ambos se habían cruzado en los premios Emmy Internacional, en Nueva York, donde se saludaron por cortesía y evitaron posar juntos frente a las cámaras.

Los actores en los Emmy Internacional

La información del periodista de América TV fue dada en el marco de los Martín Fierro de la moda y a la ausencia de Oreiro, quien no pudo ser parte de la entrega de premios debido a "motivos personales". Esto causó que irremediablemente las especulaciones surgieran y muchos señalaran a pampita como la responsable de la ausencia de la actriz uruguaya. ¿La razón? Meses atrás, la modelo fue consultada sobre si había alguna mujer del medio con quien no trabajaría y respondió que "sí".

Aquella consulta dejó afuera a Eugenia "La China" Suárez por obvias razones, y sin dudarlo, la jurado del Bailando 2023 había afirmado: "Si hay, una. No lo haría porque me parece no tuvo empatía de mujer a mujer. De ella me lo esperaba. La he vuelto a ver cara a cara y todavía no le digo nada". Muchos se aventuraron a nombrar a Isabel Macedo -que protagonizó junto a Vicuña la tira Don Juan y su bella dama- como la dueña de ese comentario.

Fue allí donde, según Pampita, la actriz mantuvo un apasionado affaire con quien fuera por entonces su marido. Y fiel a su temperamento, no dudó en agarrarla de los pelos cuando se la cruzó a las seis de la mañana en una fiesta de año nuevo en el boliche Tequila de Punta del Este. "Me pegó muchísimo", había reconocido la morocha, quien no dudó en hacer la correspondiente denuncia policial por agresiones en la seccional 12ª de La Barra. "No se los devolví porque no es mi estilo", había aclarado.

Pero otros destacaron que el filoso comentario de Pampita tenía como destinatario a Oreiro. "Natalia Oreiro ganó, pero ella era la que casaba a una pareja de amigos en Uruguay. Y menos mal que no fue, porque Pampita no terminaba de romper todo. Se enajenaba", dijo De Brito en LAM, haciendo referencia a los gestos de fastidio que hizo la modelo al ser enfocada por la cámara cuando Vicuña subió a recibir su estatuilla.

En ese momento, Maite Peñoñori -panelista del ciclo- tomó la palabra y reveló: "Había un proyecto que unía a Vicuña y Oreiro. Después de que salió publicado que iban a trabajar juntos de nuevo, hubo un llamado de Natalia. Ella ya firmó para ese proyecto. Era una comedia juntos. Benjamín estaba a punto de firmar. Pero Natalia llamó y pidió por favor que no sea con él. Dijo que estaba todo bien con él, pero que por favor, no".

Benjamín Vicuña y Pampita

Pícaro, el conductor de LAM le preguntó si "¿Natalia Oreiro bajó a Benjamín Vicuña?" y la panelista fue más cauta: "No lo bajó. Pidió por favor que no..."."O sea, tiene pánico de que caiga Pampita a las grabaciones", sentenció el también jurado del Bailando 2023.