El detrás de la separación de Pampita y García Moritán: "Él es desprolijo, estafador y un político espurio"

Pese a que Roberto García Moritán desmintió las versiones de crisis con Pampita, Yanina Latorre insiste en sostener que la pareja está "separada". Además, no dudó en calificar al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires de "vago corrupto y estafador", y de "mediocre" a la modelo por creer que todos los rumores sobre su actual marido forman parte de una "opereta política". "Él es un nabo, es un vago, está rosqueando con la política y no gana plata. Está boludeando, ella se enteró de muchas cosas y lo habría dejado. Están separados. Estuvo en un hotel cuatro días. Ahora están bajo el mismo techo hasta que decidan", explicó la panelista.

De acuerdo con Yanina, la pareja estaría analizando los pasos a seguir debido a que tienen una hija de por medio. "Pampita es una chica que le pone muchas fichas a la familia, por eso va el Martín Fierro, por eso es efusiva, por eso lo abraza. Yo nunca nombré a (Marcela) Pagano. Yo dije que el año pasado, mientras Pampita estaba en el Bailando, tuvo una crisis muy fuerte con Moritán porque ella le habría encontrado mensajes de texto con una periodista política. Mensajes de histeriqueo. Si de esos mensajes después garcharon o no, no lo sé. Pampita cuando los encontró, preguntó y la respuesta fue ´es un histeriqueo´", detalló.

Además, describió que en aquel momento al enterarse, la ex jurado del Bailando le había puesto punto final a su relación con el funcionario hasta que, finalmente, las cosas se resolvieron a favor de la pareja. "Ella le dijo ´hasta acá llegó, es la última que te banco´. Y de ahí resolvieron la crisis y volvieron. Ahora se separaron, no hay terceros en discordia y hay un montón de otros quilombos que a veces son más importantes, como un vago, un corrupto y un estafador. Este verano, no, el anterior puse un tweet en mi cuenta de X donde hablaba de una pareja que se iba a separar en cualquier momento por desprolijidades de él... bueno, era esta", aclaró.

En su programa de El Observador, la mujer de Diego Latorre resaltó que de García Moritán tiene "mucha data en contra", y no necesariamente de infidelidades. Sí, tengo boludeces, que estuvo en una fiesta, en un departamento, pero no tengo una con nombre y apellido. En algún momento me llegó data, una señora me escribió para decirme que Moritán salía con la hija, pero le pedí pruebas y no me las dio, pero siempre en todos estos años, desde que Pampita está con Moritán, yo recibí mucha data en contra de Moritán, y cuando recién se casa, me llegó como una caterva de todo", remarcó la panelista de LAM y tildó de funcionario "espurio" al gastronómico.

Pampita se separó de García Moritán

Resulta que luego de afirmar que la gente "empatiza" con Pampita por su historia de vida y remarcar que a la modelo "le gusta sostener la felicidad a toda costa o mostrar una felicidad a costa de pasarla mal", Yanina reveló que cuando la morocha se puso de novia con Moritán le empezaron a llegar información en contra del funcionario. "¿Yo quién carajo soy para ir, contarla y arruinarle el pastel a Pampita? Tampoco soy amiga, para llamarla, porque aparte Pampita, cuando vos le dices algo que no le gusta, se enoja. El año pasado, que encima hubo un rumor de crisis de ellos, Pampita se calentó y la típica respuesta de todos los mediocres... ´es una opereta política´", dijo.

Después de remarcar que a Pampita "le cuesta mucho asumir las separaciones", sentenció: "Moritán es un desprolijo, es un estafador, debe guita, es un político espurio y hace nombramientos". Luego de que se instalaran las versiones de crisis, el ministro de Desarrollo Económico salió a desmentirlas y afirmó: "Con Caro tuvimos cinco años espectaculares y justo ahora estamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos luchando por nuestro amor. Y ahí cae todo esto que no ayuda y hace las cosas más difíciles. Lo que surja de esta situación será lo mejor. No hay terceros en discordia; nos tenemos un gran respeto y amor".