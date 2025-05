Esmeralda Mitre y Yanina Latorre, un duelo mediático con 100 millones de pesos en juego e insultos cruzados

En el ring mediático más picante del momento, Esmeralda Mitre y Yanina Latorre se sacan chispas. ¿El round actual? Una demanda por calumnias e injurias que podría costarle a la angelita unos 100 millones de pesos, cifra que la actriz reclama como resarcimiento por los dichos que Latorre lanzó al aire en LAM, cuando aseguró -sin anestesia- que Mitre había caído en la indigencia por problemas de adicciones. Fiel a su estilo explosivo, Esmeralda no se quedó callada.

El posteo furioso de Esmeralda

En un extenso y polémico descargo en su cuenta de X, destrozó a Yanina con frases como "cínica", "mentirosa", "inmoral", "maliciosa" y hasta "violenta y difamadora". Pero lo mejor vino después, cuando prometió "el triunfo judicial" y dejó frases que ya están haciendo historia en las redes: "Seguí, Yanina, te cuento que estoy blindada. No te gastes, soy de amianto"; "Cada día me entregás el juicio en bandeja"; "Nadie levanta lo que decís de mí, ¿viste?" y "Te perjudicás y me das tu derrota judicial por adelantado", fueron alguna de ellas. "Seguí porque me maravilla tu ignorancia y odio desmedido", remató Esmeralda.

La respuesta de Yanina

¿Y cómo respondió Latorre? A su manera: sin piedad y con toda la artillería verbal que la hizo famosa. Desde sus redes, disparó sin filtro y con ironía feroz: "Cerrá la boca y andá a terapia"; "Inútil, no me rompas los huevos"; "Das vergüenza ajena, pagá las expensas y andá a laburar" y "Te contesto para que te sientas dos minutos importante, fracasada", fueron las frases que usó la también conductora de América. "Estoy blindada dice la inútil esta, a nadie le interesas... dar vergüenza. ¿Te acordás cuando me amenazabas con (Héctor) Magnetto (director ejecutivo del Grupo Clarín)? No existís, fracasada", escribió Yanina, sin anestesia.

La respuesta de Yanina a Esmeralda

La tensión viene creciendo desde diciembre, cuando Yanina ventiló al aire que Esmeralda había atravesado una situación de extrema vulnerabilidad. Pero lo que parecía ser un capítulo más del show mediático se convirtió en un conflicto legal con todas las letras. La heredera del diario La Nación quiere limpiar su nombre en Tribunales y no piensa bajarse del ring hasta obtener un fallo a su favor. Mientras tanto, las redes estallan, los abogados preparan sus argumentos y América TV se frota las manos. Esta historia tiene de todo: fama, egos, insultos, abogados, millones y, sobre todo, rating asegurado.