"Traé a la nena": el pedido desesperado a Cabré tras la exposición de Rufina

Mientras la China Suárez disfruta de su presente como botinera junto a Mauro Icardi, los padres de sus hijos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, no estarían del todo conformes con la exposición pública de los menores durante su estadía en Turquía. En este contexto, ambos actores habrían sido advertidos.

La actriz viajó a Estambul con su pareja para presenciar la final de la Superliga turca, donde el Galatasaray goleó 3-0 al Kayserispor y dio la vuelta olímpica, con el argentino ovacionado en la cancha. Además, el pasado domingo celebraron el triunfo ingresando de la mano al campo de juego, en lo que se interpretó como una presentación formal ante los fanáticos turcos.

La China Suárez disfruta de Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi

Si bien la pareja confesó no tener motivos para ocultarse, las abogadas del futbolista le habrían aconsejado no mostrarse con los hijos de la China, ya que esto podría afectar a sus propias hijas, Francesca e Isabella. Por esa razón, el delantero rosarino optó por no subir más posteos con Magnolia, Amancio y Rufina. Sin embargo, aunque estuvo junto a ellos, ingresó a la cancha de la mano de una de las niñas y el video no tardó en viralizarse en redes sociales.

Así como hay quienes celebran la nueva relación, también hay usuarios que lamentan la exposición de los más chicos. En esta línea, los seguidores inundaron las publicaciones de Cabré con comentarios inesperados y advertencias: " Por favor, Nico, traé a la nena ", "Cuidala, que tu ex está haciendo cualquiera" o "¿Tanto la cuidaste para que la madre la exponga así?", fueron algunos de los mensajes.

Critican a Cabré por la exposición de su hija en Turquía

Cabe recordar que, durante años, el actor decidió no exponer públicamente a Rufina. Por eso, en redes sociales no se compartían imágenes de su rostro. Sin embargo, en el último tiempo la situación cambió y ahora la niña aparece en publicaciones de sus padres, incluso protagonizando TikToks junto a su madre. "Pobre Rufi, ¿qué tiene que ver en ese ambiente? No entiende nada", "La China te trató de rata", "Llevala lejos de este circo", " La usan para vengarse ", expresaron otros usuarios en la última publicación de Instagram de Cabré.

Ni Nicolás Cabré ni Benjamín Vicuña estarían a gusto con el presente de sus hijos, y mucho menos con la idea de que los menores comiencen una nueva vida en Turquía, el país donde juega Mauro Icardi.