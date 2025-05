Yanina Latorre tildó de "traidora" a Marina Calabró y aseguró que le hundió el programa a Mariana Fabbiani

La pelea entre Yanina Latorre y Marina Calabró disputó un nuevo round en las últimas horas, luego de que la conductora de Sálvese quien pueda la volviera a llamar "traidora" a su par y la acusara de hundirle "el programa a Mariana Fabbiani", en referencia a DDM, el show de América TV en el cual la pareja de Rolando Barbano la reemplaza. Además, arremetió contra los "pases de comedia" que hace con su pareja, a los cuales señaló como aburridos.

"¿Está haciendo análisis del rating Marina? Porque no le está yendo bien en DDM, pobre", ironizó Latorre al aire de El Observador. "A veces te toca el karma, ¿viste? Venía bien y ahora sale menos que Intrusos, que A la Tarde. Ayer le ganó hasta El Nueve, que Los Profesionales, Carmen (Barbieri) hizo más que ella", añadió.

Luego recordó que Calabró "estuvo un año entero en el programa de (Jorge) Lanata riéndose del rating de la columna de Pampita", disparó en defensa de modelo Carolina Ardohain. "Hacía una columna para reírse del 0,1 de Pampita. Un año entero. Después cuando arrancaba el Bailando y empezaba Tinelli hacían toda una columna para reventar a Marcelo, que una vez la llamó para preguntarle '¿qué tenés conmigo?'", recordó.

"Lo hacía mierda. Analizaba el cuarto, tres cuartos, el segundo, los dos segundos. Tinelli, que está bien que fue cada vez midiendo menos, pero ella no le llega a los 3, 4 que hacía Tinelli. Y decía que estaba mal el tiro de cámara, que estaba mal iluminado, o sea, ella le enseñaba a hacer al tipo que durante 20 años hizo el show más importante de la tele, y ahora...", expresó con cara de "se dio vuelta la tortilla".

Rolando Barbano y Marina Calabró

"Tenés que cerrar el orto cuando te toca. Ella que es tan puntillosa y hace un muy buen análisis del rating, quiero saber si ahora lo va a analizar todos los días y va a decir: 'perdí y le hundí el programa a Mariana Fabbiani'", remató Latorre. El enfrentamiento entre ambas tiene origen en la salida de Calabró del programa de Lanata. La panelista de espectáculos lo llamó a Ángel de Brito para que él dé la primicia, porque sabía que Yanina ya lo sabía y lo iba a hacer. A partir de eso, la pelea se consolidó.

"Hoy en DDM estuvo Lía Salgado hablando de mí. Hizo toda una editorial mía y ella dijo: 'ok, bueno, genial'. Boluda, hablá. Se adulta. Qué infantilismo. El otro día hablaba toda la data mía de "La China" (Suárez) sin nombrarme. Yo la puedo detestar porque me parece una traidora. Pero rescato su trabajo", reconoció Latorre.

La conductora también se rió de los mensajes picantes de Calabró y Barbano en redes, en los cuales se intercambian melosos mensajes cargados de un doble sentido sexual, aunque su risa no fue genuina sino producto de la vergüenza que le produce verlo. "Como no tienen ninguno de los dos sentido del humor, ella no habla, no contesta. Ella dice que es un pase de comedia y cuando va el notero se ofende", rechazó.

"A Ángel y a mí nos odia por esto del año pasado. Si vos hacés esto de 'lustrame la baranda', 'centinela de la patria', 'el capot del auto' y no sé qué, es para que la gente lo lea y se ría. Lo hacés en televisión, puede gustar o no. No te podés ofender", explicó.