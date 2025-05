Juan Martino estalló por la denuncia de Flor Moyano: "No tengo que demostrar que no soy un violador"

En medio de la controversia que lo envuelve, Juan Manuel Martino protagonizó un tenso enfrentamiento con la periodista Fernanda Iglesias. El famoso, que está acusado de abuso sexual por su excompañera de El hotel de los Famosos, Flor Moyano, buscó defender su versión de los hechos, pero terminó en una acalorada discusión que lo dejó totalmente expuesto.

Martino llegó al programa Pro Show con la intención de exponer su postura y remarcar su presunta inocencia frente a las acusaciones que pesan en su contra. Sin embargo, la conversación rápidamente escaló cuando Iglesias lo confrontó con preguntas incisivas que no esquivaron el tema central: la denuncia por violación.

Juan Manuel Martino

"El problema viene cuando nos damos cuenta que las cámaras estaban prendidas y un productor nos tira una caja de preservativos. Ahí ella hace el click", explicaba Martino, intentando justificar que todo fue consensuado. "Ella dice que yo le arranqué el pijama. Ella me estaba abrazando, me besa. No había que pedir permiso para tener relaciones", añadió.

Las palabras del actor fueron rápidamente cuestionadas por Iglesias, quien no dudó en remarcar las declaraciones de Moyano sobre sentirse paralizada en el momento del supuesto abuso. "Ella dijo que estaba paralizada, sí", le respondió la periodista, a lo que Martino replicó: " Lo que pasa es que la justicia tiene cosas más importantes para ocuparse ". La frase no pasó desapercibida para Iglesias, quien lo increpó de inmediato: "¿Cómo más importantes?". Martino intentó justificarse diciendo: "Sí, más importantes, reales, ciertas".

La tensión aumentó cuando Iglesias lanzó una afirmación contundente: "El que viola nunca va a decir que violó". Esto desató la furia del actor, quien respondió a los gritos: "¡Y a mí qué me importa lo que diga el que viola! Yo no violé a nadie. Yo sé que no hice nada, yo no necesito que un juez me diga que soy inocente ". Pero Iglesias no retrocedió: "¡Sí lo necesitás! ¡Sí!". La periodista insistió en que la desesperación de Martino por aclarar su inocencia era evidente: "Si no lo necesitaras, no estarías tan desesperado por demostrar que no sos", disparó ella contundentemente.

El intercambio se tornó aún más tenso cuando Martino acusó a Moyano de haberlo expuesto públicamente y luego guardar silencio: "Yo no estoy desesperado ni tengo que demostrar nada, lo hago porque me metieron ahí. Me metió ella y ahora está callada. No es lo mismo". Iglesias, lejos de ceder ante los violentos gritos del famoso, le respondió: "¿Por qué será que está callada?", dijo y en la misma línea siguió: "Porque la tratan de loca, de mentirosa". Martino replicó desafiante: "Que lo demuestre que no lo es", dijo ofuscado.

Florencia Moyano

Iglesias no se contuvo y le replicó con el hecho de que es demasiado complicado demostrar un abuso sexual: "¿Sabés lo difícil que es demostrar que alguien fue violado?", le preguntó retóricamente. Martino contraatacó con sarcasmo y enojo: "¿Sí? ¿En un reality, lleno de cámaras, de testigos, de gente alrededor? Mirá que no fue en una casa... Entonces, qué queda para los que no tienen todo eso. Bravo eh...", dijo mientras aplaudía sacado de sus casillas. Al mismo tiempo, gritó: "Por gente como vos a mí en la calle por ahí me insultan"." La periodista, sorprendida por el comentario, preguntó: "¿Por gente cómo yo?". Martino cerró con una frase cargada de bronca: "Claro, que duda de todo". Iglesias no tardó en responder: " ¿Y cómo no voy a dudar? ", dijo muy segura de sí misma.

Mientras Martino insiste en su inocencia y cuestiona la veracidad de las acusaciones, Fernanda Iglesias puso el foco en las dificultades que enfrentan las víctimas para ser escuchadas y creídas. De hecho, Florencia Moyano sufrió un revés cuando su ex abogado Roberto Castillo renunció a la causa y comunicó que "no había encontrado pruebas suficientes para denunciar a Martino"; cabe destacar que esta decisión fue tomada después de que la denunciante dijera que había sido "manipulada" por su ex representante legal.