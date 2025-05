La hermana de la asesina de Villa Crespo rompió el silencio y reveló el calvario de Laura: "Empezó a desvariar hace un año..."

El dramático caso de la familia asesinada en Villa Crespo que este jueves cumple una semana reabrió el debate alrededor de la necesidad de mejores políticas para atender las problemáticas de salud mental. Siete días atrás, Laura Leguizamón asesinó a sus hijos Ian e Ivo de 15 y 12 años, y a su marido Adrián, para luego quitarse la vida. Su hermana, Nora, rompió el silencio y pidió que el Estado responda ante un marco de vaciamiento de la salud pública.

"Mi hermana nunca le hubiera hecho daño a mis sobrinos", afirmó Nora ante las cámaras de Telefe. Según indicaron desde la producción, su decisión de ofrecer testimonio "a contraluz" no fue por vergüenza", sino por "miedo a las reacciones de la gente", debido a que son "una familia que vive en el barrio ahí desde hace más de 50 años".

Nora aseguró que su hermana y su círculo cernano en general eran muy íntegros. "Una persona muy generosa. Ella y su marido. Tenían una familia súper feliz que uno jamás imaginaría en la vida que esto podía suceder", deslizó la mujer, que describió a la asesina como "buena madre, buena hija, buena hermana y buena amiga" y sobre el vínculo que la unía con su esposo soltó que era "maravilloso realmente", al igual que su cuñado en general, a quien definió como un "fuera de serie" que "amaba a su familia por sobre todas las cosas", igual que Laura.

"Hace un año tuvo un episodio. Pensaban que era por tener estrés. Empezó a desvariar y a tener pensamientos erráticos. De pensar que iba a tener problemas en el trabajo. 'Voy a tener problemas en mi trabajo, me van a echar y si yo llego a ir presa'. Cosas que no tenían nada que ver. De hecho, mi cuñado se comunica con el dueño de la empresa, de la cual mi hermana hacía 30 años que trabajaba ahí y le dijeron que nada que ver, que mi hermana de ninguna manera se había mandado ninguna situación rara ni nada. Ese fue el primer indicio", recordó Nora.

Luego de eso Laura se estabilizó a partir de la medicación que le recetaron un grupo de psiquiatras y durante un año "estuvo bárbara", por lo que creyeron que todo había pasado y que había sido producto del estrés. "Y ahora antes de las Pascuas empezó a tener de nuevo problemas. Me llama mi cuñado y me dice: 'Mirá que volvió a tener Laura una situación como la otra vez, pero más leve'", reveló Nora.

"Ella misma minimizó la situación", explicó la hermana de la asesina. "En estos casos estás enfermo de la cabeza y hacés cosas insanas. Empezás a querer manejar situaciones que son inmanejables, tratás de que el otro para que no se preocupe. Porque debe ser muy difícil para una madre de familia hacerse cargo de que estás mal de la cabeza", señaló.

La familia Leguizamón-Seltzer.

"Mi hermana no pudo con eso porque siempre fue 'La Súper Laura'. Creo que cargar con las expectativas ajenas es también todo un tema", analizó enseguida. Nora también confesó que confió en que todo estaba bien, porque junto a su marido "siempre manejaron las cosas de la vida de muy buena manera". "Es muy duro despedir a toda una familia, que es mi familia", lamentó.

"En honor a mi hermana, me gustaría aprovechar para muchas personas que quizás están atravesando este tipo de situaciones, que presten atención, que acompañen a esa persona. Obviamente que siento una culpa que digo: '¿Cómo no fui capaz de entender la magnitud de esto?'. Creo que está bueno que se abra el debate para que se generen políticas de salud mental. Porque esto no puede volver a pasar", reflexionó. "Esto me partió al medio, porque teníamos una familia maravillosa. Y ahora, bueno, esto rompió con todo: el corazón nos rompió. Se desintegró una familia. Así. Increíblemente", cerró Nora.