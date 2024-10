El difícil momento de los hijos de "Pampita" y García Moritán: insultos, pases de factura y trauma por las cámaras

Son días complicados para los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán. Lo que una vez fue una gran familia ensamblada, hoy sufre las esquirlas de la mediática separación de la modelo y el empresario. El impacto en sus hijos y la contundente decisión que tomó Delfina, la hija del funcionario porteño.

La modelo regresó del viaje exprés que realizó a Chile en plena separación y dialogó con los noteros que la esperaban en el aeropuerto. "No voy a hacer comentarios. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos. Ojalá se tranquilice todo. Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y salir", reclamó.

La modelo, el funcionario porteño y toda la familia ensamblada.

"La verdad es que es incómodo (tener móviles en la puerta de su mansión de Barrio Parque) y tienen que reincorporarse a mi casa. Yo los protejo, entonces porfa no vengan a la puerta de mi casa", explicó la modelo, quien días atrás ya había expresado su furia con los periodistas que hacían guardia frente a la propiedad alquilada.

La tranquilidad de los hijos que "Pampita" tuvo con Benjamín Vicuña se vio alterada desde que se hizo pública la separación. De hecho, el chileno además de contenerla por la noche, fue quien se hizo cargo de Bautista, Beltrán y Benicio para evitar que los chicos se sientan expuestos al momento de salir o regresar del colegio.

La modelo no fue la única que reconoció el impacto en sus hijos. En las últimas horas, Vicuña dio una entrevista en la que habló de su vínculo con su hijo mayor, Bautista, y también se refirió a la incomodidad que siente cada vez que los periodistas ingresan a su vida por algún escándalo de sus padres.

Delfina, la hija mayor de Moritán, se lleva muy bien con Bautista, el mayor de "Pampita"

"Tiene 16, cumple 17 en febrero, pero es un hombre. Es un tipo que me sorprende por su madurez, la visión que tiene de las cosas. Es generoso, dulce, buen amigo, leal, honesto. Para mí es un diez. Es un tipo increíble e intento acompañarlo desde un lugar de que no soy su mejor amigo, sino su papá", arrancó el actor.

"También pasó por situaciones de estrés por los fotógrafos. No lo terminan de entender y de hecho les molesta también. Es un tema, ellos mismos van a tener que tener su propio vínculo más adelante si quieren o no con lo mediático. Lo más probable es que no", anticipó Vicuña.

Quien sí levantó en los últimos meses su exposición fue Delfina, la hija mayor de García Moritán. La joven cumplió 18 años en mayo y ya arrancó con su carrera en el mundo del modelaje. Sin ir más lejos, fue una de las pocas celebrities que asistió al exclusivo evento que realizó Carolina Herrera y vivió un incómodo momento al cruzarse con Eugenia "La China" Suárez.

Según revela su entorno, la adolescente tiene un vínculo muy fuerte con "Pampita". De hecho, fue la ahora ex mujer de su papá quien le dio una gran mano para desembarcar en el mundo del modelaje, algo que por estas horas le empezaron a facturar de forma injusta. La joven fue insultada en su último desfile y decidió no utilizar su apellido.

"A la hija de él la están puteando de una manera... es un horror", advirtió Yanina Latorre, al tiempo que explicó: "Estoy hablando de Delfina. Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido porque le gritaban de todo: 'Vos, hija de...', 'desfilás gracias a Pampita'. Ella no desfiló por 'Pampita'". A la nena no la podés putear. Le decían que era una desagradecida. Encima Delfina la quiere mucho a 'Pampita'. La insultan y no tiene nada que ver con lo que hace el padre. No hay que meterse con ella".

Al momento, los hijos mayores de García Moritán dividen sus días entre la casa de su madre, Milagros Brito, y el departamento en el que se instaló el funcionario porteño en el exclusivo complejo Faena, propiedad de un amigo que decidió darle una mano en este momento.

Anita, la hija de tres años, va y viene con su niñera.

Bautista, Beltrán y Benicio regresaron en las últimas horas a la casa de su mamá y también pasan gran parte de la semana en la de Vicuña, quien se mudó a pocas cuadras de la modelo. ¿Qué pasa con Anita? La nena de tres años también pasa tiempo con su papá, aunque quien la lleva y la trae es su niñera.