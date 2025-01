El duro descargo de Belén "La Chilena" Negri, acusada de ser la amante de Nicolás Figal

El verano 2025 comenzó picante con polémicas, separaciones e infidelidades. Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi se llevan el galardón en lo que a atención mediática respecta, otro futbolista también se vio involucrado en rumores de engaños: se trata de Nicolás Figal, jugador de Boca Juniors y su esposa, Flor Fernández. La tercera en discordia sería Belén Negri, más conocida como "La Chilena", que salió este lunes a despejar dudas.

Todo comenzó el viernes en el programa de LAM cuando Julieta Argentina reveló: "El jugador es Nicolás Figal, defensor de Boca, recientemente operado, se está recuperando de una lesión... Tuvo altibajos, salió campeón con Independiente", destacó sobre su carrera profesional. Y siguió: "Es muy buscado por las chicas. La mujer es Flor Fernández, dueña de una cadena de restaurantes. Hablé con la mujer de él y ellos subieron fotos juntos inclusive hasta las Fiestas".

En LAM confirmaron la infidelidad de Nicolás Figal con Belén Negri

La panelista agregó: "Lo que me cuenta Fernández es que se conocen porque el papá de ella fue dirigente de Independiente, en su momento él era uno de los mega jugadores que salió campeón de la Copa Sudamericana. En las fiestas estuvieron juntos, hace tres meses vienen remando la relación, tenían un distanciamiento...". Al sin fin de datos se sumó Pepe Ochoa, que reveló que, en medio de este intento de retomar la pareja, el deportista fue visto con "La Chilena".

El resto de las angelitas se asombraron al escuchar de quién se trataba, ya que desconocían la existencia de la influencer: "Belén Negri, que en el pasado salió con Coscu y después con Tiago PZK"", recordó el community manager de LAM, sin tener en cuenta los logros profesionales de la joven.

Nicolás Figal y "La Chilena" fueron vistos cenando en la costa

Según se detalla en el programa, la modelo y Nicolás Figal comieron en La Cabrera en Cariló: "Llega él con un amigo, se sientan, de repente aparece una chica con otra amiga, y los amigos de ellos dos se paran y se van y quedaron solos", detalló Ochoa. Acto seguido se compartió, en las redes sociales de LAM, la imagen de los protagonistas de este nuevo romance.

Al ver su nombre expuesto como "la tercera en discordia", "La Chilena" utilizó su espacio diario en Luzu Tv y se defendió de los comentarios machistas: "La pasé muy mal. No sabía en qué posición estar porque siento que tengo que dar explicaciones de algo que ni siquiera me pertenece, porque soy una persona soltera. No fue nada de lo que ellos están inventando", atacó directamente contra Ángel de Brito y sus panelistas.

"Entiendo que es contenido porque nosotros también vivimos de eso, sabemos que lo amarillista genera interés y un morbo a la gente, pero es muy frustrante leer un montón de versiones que son incorrectas de mí misma y también ver cómo disminuyen la persona que soy por vínculos pasados", continuó.

Con el aval del resto de sus compañeros, Belén Negri destacó: "Estamos en 2025 y se sigue señalando a la mujer como 'la ex de'. ¿Sabés cuanto labure hermano para estar donde estoy y cuánta terapia tengo encima para que vengan a decir que soy la ex de", reflexionó sobre el lugar que se le da a la mujer a la hora de dar las primicias. Por otra parte, invitó a quienes la criticaron a conocer su trabajo: "Ojalá se den el tiempo de conocerme, porque encima yo no pertenezco a estar movida de televisión y chusmerio".