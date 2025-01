El gesto con el que L-Gante traicionó a Wanda Nara y aprobó el romance de la China Suárez y Mauro Icardi

La novela mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi pegó de costado a varios personajes públicos: en este contexto la farándula argentina se vio involucrada en la separación del año. Quien se quiso borrar a tiempo fue Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, que soltó la mano a la Bad Bitch y se enfocó en su carrera, combinando fiestas y playa.

El fin de semana, la conductora de Bake Off estuvo de festejo con el cumpleaños número 10 de su hija Francesca Icardi. Luego de saludarla a las doce, y con los menores de la familia dormidos, decidió ir a un boliche con el representante de cumbia 420. El encuentro de los separados fue en Cherry, un boliche de Don Torcuato.

L-gante y Wanda Nara pasaron el sábado juntos en un boliche

Si bien quiso cubrir su rostro con una gorra y llegó al lugar con un vestido tranquilo para no levantar las miradas, Wanda Nara fue vista cerca de L-Gante: al trascender las imágenes de que estaban juntos pese a su separación, mintió a sus allegados diciendo que aquellas fotografías fueron de una salida en Navidad. Quien no tiene nada que ocultar es Elián que, en diálogo con LN+ prefirió ir con la verdad: "Ayer estuve con Wan, me fue a ver al segundo show. Yo tuve dos shows por la noche de ayer, y el último fue en Cherry. Sí, me estuvo haciendo el aguante ahí y yo bendecido por el apoyo ".

El cantante se mostró esperanzado ante la posibilidad de volver a estar junto a la empresaria y contó por qué se separaron: "Ella me dejó por algún motivo. Y yo, bueno, planifiqué mis ideales, ¿no? Y también así lo seguí. Pero todo bien, todo en orden. Mantenemos una relación, un vínculo sano, de buena onda, amoroso, de amistad se podría decir también". Cabe recordar que tras la ruptura, hubo rumores que indicaron que Mauro Icardi había denunciado que el entorno del músico no era sano para sus hijos, por lo que Nara no dudó en poner fin al romance, antes que perder la custodia de los menores.

El "me gusta" de L-Gante que aprueba la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

Pese al buen vínculo que mantiene con su ex novia, Valenzuela estuvo activo en redes sociales y uno de sus clics pudo enfurecer a Wanda: sorprendió al poner "me gusta" a la publicación de Icardi y la China Suárez disfrutando de una fiesta en Mar del Plata.

El tesoro de la costa

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi no dan tregua en la polémica de su separación, quien pudo dar vuelta la página fue L-Gante, que no sólo se lo vio muy bien acompañado sino que además pasó unos días en la costa argentina y tuvo un percance: "Estaba andando en moto de agua y por un salto, por una ola, se me perdió el medallón de mi cadena y nada, hay un tesoro de parte de L-Gante, así que le encargo... Quien lo encuentre... Si tiene ganas, me lo devuelve", sentenció en un móvil con la LN+.

El navegador no soporta este contenido.

En redes sociales, muchos usuarios preguntaron sobre el valor de la joya perdida: cada gramo de oro valdría aproximadamente 140 mil pesos. Como L-Gante perdió 500 gramos, su medallón tendría un valor de 70 millones de pesos (unos 67 mil dólares).