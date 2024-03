El duro momento que vivió Emanuel Noir a la salida de un boliche: "Que me la chupe tu papá"

La excéntrica y alocada vida del cantante de Ke Personajes, mejor conocido como Emanuel Noir, volvió a quedar en evidencia luego de una nueva viralización de él a la salida de un boliche bailable, en el cual se lo ve notoriamente bajo los efectos del alcohol y con un perfil agresivo. En el video que circula por las redes sociales se puede ver cómo un fanático lo cruza y le pide un saludo para "El Tanque" Silva, aunque se desconoce si era para Santiago, el futbolista ex Boca Juniors.

"Mandale saludo al tanque Silva, por favor", fue la frase literal que lanzó el improvisado paparazzi. Tras ese pedido fue que comenzó a mostrarse el costado más violento del artista: "Que me chupe la verga tu papá", respondió, sin entender a fondo lo que le había pedido su seguidor. Es más, atento a que la solicitud que le dio al cantante no se entendió, el usuario en cuestión insistió: "Para mí no es, boludo. Para 'El Tanque' Silva".

En ese instante fue que el artista pareció entender lo que le habían pedido y se frenó para contestar frente a la cámara: "Tanque, cuidate y portate bien vos. Dale, warrior", manifestó Noir. Las formas con las que se expresó fueron a simple vista polémicas. Los indisimulables efectos del alcohol en su habla y movimiento, se hicieron evidentes para todos los presentes.

"Ahí tenés Tanque, escucha. De parte del uno", remató el hombre que lo estaba filmando. Y como si no hubiera sido suficiente con el espectáculo ofrecido hasta el momento, este siguió: "De parte de... entre parte y parte, gózalo mientras dure". El balbuceo de Noir para continuar el diálogo fue la clara demostración de que no estaba en sus cabales.

Emanuel Noir, de "Ke Personajes"

En el anónimo mundo de las redes sociales inclusive fueron más allá y hasta aseguraron que lo que le pasaba al cantante no era simplemente una borrachera, y deslizaron que estaba bajo los efectos de otras sustancias alucinógenas. "Una estatua que se mueve, ustedes ya saben por qué", opinó un usuario. "Después se enojan si les dicen faloperos", acotó otro. "Más duro que costilla de oferta", disparó un tercero.

Lo cierto es que no es la primera vez que a Noir se lo ve en este tipo de situaciones. En los últimos meses llegó inclusive a protagonizar una pelea en las calles de su entrerriana ciudad, la cual se viralizó también por completo. La fama no sólo trae cuestiones positivas. La exposición en momentos delicados como el que estaba viviendo el artista, puede ser muy negativa para su imagen y la percepción que tienen sus fanáticos sobre él.