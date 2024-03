Miles de dólares y nada incluido: acusaron a Stephanie Demner de "estafar" a su fandom con un tour a Disney

Stephanie Demner fue noticia nuevamente por una organización que promocionaba en sus redes sociales, donde prometía un viaje a Disney junto a ella y su familia, supuestamente "todo pago" para compartir un momento inolvidable, pero sin embargo, se olvidó de avisar la "letra chica" de la propuesta. La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram explicando cómo sería la experiencia en los parques del famoso ratón junto a ella -quien insistía en ser la "coordinadora" del equipo- y su pareja, Guido Pella, y resaltaba que sería "un viaje muy especial para ella". Sobre las imágenes, escribió: "Lo armamos nosotros mismos para que sea un viaje mágico".

Los detalles del viaje que organiza Demner.

En este sentido, la influencer resaltó: "Está todo incluido en el viaje. Literal, todo. Los cupos son super limitados, pues yo voy a ser su coordinadora". No es la primera vez que promete un gran regalo, ya que es conocida por hacer sorteos de iPhone, viajes y otros regalos.

Pero en esta oportunidad olvidó remarcar las especificaciones que aparecerían horas más tarde en un documento de Google que compartió con los requisitos para viajar, ya que, en la sección de "servicios no incluidos", llamó la atención de sus seguidores por no incluir lo básico: el aéreo y el traslado hasta los parques.

La imagen que circuló en las redes sociales dice: "Servicios no incluidos: aéreos, gastos personales, traslados aeropuerto hotel/hotel aeropuerto, bebidas alcohólicas durante las comidas, early check in, late check out y ningún servicio no especificado".

Tras difundirse las especificaciones del viaje que pretendía organizar Demner, los internautas reaccionaron en X y resaltaron en las redes sociales: "No incluye nada al final"; "Entonces para qué le pago"; "Es mejor irse solos"; "Es una estafa"; "¿En serio existe gente que ve esto y dice ´che vamos´?" y "Es más barato ir sin ella".

Stephanie Demner le contestó a los fans.

Además, trascendió que la influencer pide 5 mil dólares para viajar con ella aparte de todo lo que no incluye el viaje. Según lo que cuenta, ya se pre inscribieron más de 3700 personas que señalaron la participación, ya que los cupos son limitados.

Tras la viralización de las condiciones para viajar, sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre si realmente incluía los pasajes y Stephanie, con cierta soltura, expresó: "No. Queremos que puedan ir desde cualquier lugar del mundo y puedan elegir los pasajes que más les sirva". Las sospechas son cada vez más grandes y las críticas a la influencer también, ya que, parece no ser un premio hacia su comunidad, sino una condición para conocerla.