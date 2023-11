El enojo de Norberto Marcos con Fátima Florez: cuernos, bienes y su rol de "primera dama"

Si gran parte de los argentinos y argentina sintieron que se levantaron en una pesadilla ante la victoria del liberal Javier Milei en el ballotage que lo enfrentó a Sergio Massa, es difícil imaginarse cuál debe ser la sensación que tendrá el ex representante y ex pareja de Fátima Florez, Norberto Marcos. El empresario del espectáculo se refirió en las horas previas a la victoria del nuevo novio de su ex, al conflicto legal por el divorcio que mantienen y apuntó a las versiones falsas que instaló la abogada de ella, Ana Rosenfeld.

"Acá somos dos personas, todo lo que digan los demás, abogados incluidos, está de más. Acá lo que importa es lo que diga Fátima y lo que diga yo", aseguró Marcos ante una rueda de prensa improvisada en la puerta de su domicilio. Allí remarcó que la letrada de su ex se confundió por completo en lo que dijo y cuestionó que le hayan cortado el diálogo con la humorista.

A Norberto inclusive le preguntaron si creía que Florez estaba influenciada por su abogada. "No solo por ella, por varias personas diría yo. Porque yo no veía el problema de que nos podamos comunicar, somos dos seres humanos, que tuvimos una vida en común durante muchos años, creo que nos amamos mucho, y no había razón para que no siguiéramos dialogando", afirmó.

Norberto Marcos y Fátima Florez

"Ahora depende de los abogados, al entrar ellos esto tomo otro cariz, otra historia. A mí me hubiera gustado resolverlo entre nosotros dos, pero bueno", protestó en relación al cierre de las comunicaciones con su ex. También criticó los números de los que habló Rosenfeld respecto a su patrimonio. "Está todo perfectamente expuesto, Ana Rosenfeld lo sabe perfectamente", precisó, antes de reconocer que no sabe quién fue la persona que decidió cortarle el diálogo con Fátima.

"Están hablando de cifras que no tienen ningún tipo de sentido, cifras que nunca las vi en mi vida, entonces se está hablando pavadas, como también hablan de cinco departamentos... ojalá tuviera cinco departamentos", destacó Marcos, quien deslizó que igual no depende de él porque ya "está la mediación en curso".

Cabe recordar que la separación de la humorista y su ex representante se dio en el medio de un escándalo de infidelidades, ya que según la versión que dio ella una tercera en discordia ingresó y rompió todo. Se trataba de la actual novia de Mariano Martínez, Triana Ybáñez. Esta sería la principal razón de la separación, aunque al mismo tiempo la artista venía cuestionando las capacidades como productor de su entonces marido.

Javier Milei y Fátima Florez en el Teatro Colón.

Sobre cómo se dio la relación la letrada de Florez, Norberto aclaró: "Nos conocimos porque el marido de Ana en su momento me vino a buscar para hacer en su momento la intervención de Fátima en el cumpleaños de ella. Pero de ahí la relación continuó. Tampoco éramos grandes amigos, ni ella es la gran amiga de Fátima, nos veíamos en un vuelo o en alguna cosa así", recordó.

Norberto reconoció que intentó llamarla a Fátima. "Me duele que tengamos que estar hablando por intermedio de terceras personas", aceptó. "Intervienen personas que la encofran, digamos", aclaró al respecto. "Estoy tratando de superarlo", agregó sobre su tristeza por perder a su pareja, aunque señaló que no le interesa saber más nada en ese sentido. También deslizó que no está en planes de conocer a otra persona.

También negó que la siguiera amando y porque entre que se separaron y hoy "pasaron cosas". Cuando le preguntaron si todavía estaba con una cicatriz por esta situación, Norberto lo negó. "Ustedes saben que yo tengo un problema emocional, producto de los stent y los bypass, pero pasa por ahí, no es culpa de nadie", explicó.

El productor teatral y ex de Fátima Florez, Norberto Marcos.

"Tendrían que pasar muchas cosas", contestó a la probabilidad de una reconciliación con Fátima. Aunque remarcó que "por supuesto que no" se cierra al hecho, porque "fueron 25 años" y tanto tiempo "no es pavada". A su vez, aceptó que sigue decepcionado por lo que ocurrió. "Y no sólo de Fátima, de otras personas también", insistió. "Rosenfeld hace su trabajo y cuida sus intereses. Me parece perfecto. El abogado tiene que trabajar de abogado y eso no sería la molestia. La molestia son las mentiras. Las mentiras sí duelen", indicó.

Marcos no le esquivó el bulto a una de las preguntas más jugadas durante su conferencia, cuando le insinuaron sobre si la relación con Milei fue todo un show de su ex. "Fátima no haría una cosa así jamás", afirmó Norberto. También, cuando quisieron saber si creía que ella se iba a marear con el poder de ser primera dama, tampoco escapó a responder. El tiempo dirá. Yo supongo que no. No creo que se meta en política, va a seguir con su trabajo. Ambición tenemos todo, pero no creo que sea política la de ella", respondió.

Respecto a sus proyectos laborales, Norberto afirmó que tiene planes para la temporada y que respecto a la actriz que los encabezará no quiso dar detalles. Aunque sí reveló que está en planes de trabajar con Benjamín Vicuña. "Está en planes, vamos a hacer una película el año que viene, que va a ser una coproducción con España, que va a andar muy bien supongo", informó.

Un beso entre Javier Milei y Fátima Florez, tras su paso por la mesa de Mirtha Legrand.

Allí un reportero intentó ser irónico y lanzó un "lo que se pierde Fátima Florez". "Capaz que no se lo pierde. ¿Qué sabemos las vueltas de la vida?", respondió Norberto. "¿Volverían a trabajar juntos?", le insistieron. "De mi lado no habría problema", confesó el productor.

También se refirió a su ex suegro y padre de la flamante primera dama. "Es un hombre excelente. Excelente persona. No tenemos relación por las circunstancias, pero es una persona a quien yo aprecio mucho", opinó.

Por otro lado le bajó el precio a los embates legales que realizaron tanto Silvia Suller y Moria Casan, por el uso de su imagen pública por parte de la humorista e imitadora. Al hecho lo definió como "una pavada", que la ex de Silvio Soldán enarbolará por que "necesitará exposición". Respecto al dilema con Casan, también habló: "Es un juego mediático que en su momento le sirvió a ambas partes. Está todo bien. Moria es una persona muy inteligente".

Norberto viene de sufrir estar en el centro de los chistes por ser la ex pareja de Florez y por los comentarios presumidos de ella hacia él, a partir de formar una nueva relación con Milei. Esto fue a tal punto que ayer la bailarina y panelista Cinthia Fernández hasta bromeó con su nombre en uno de los posteos que realizó en la red social X. "Chicos Milei presidente, Fatima primera dama, ¿alguien puede pensar en Norberto?", escribió, sumándose al bullying contra el empresario.