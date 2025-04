L-Gante confirmó el peor secreto a voces de Wanda Nara: "Destruido hace mucho tiempo"

El cantante Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, anunció su separación de Wanda Nara en dos publicaciones recientes de Facebook, las cuales borró al poco tiempo de realizadas. En estas, llamó la atención y preocupó a sus fanáticos por el tono melancólico y tristón con el que se expresó. La crisis llevaba algo de tiempo, de acuerdo a otras publicaciones.

"Estoy destruido hace mucho tiempo. Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo. Gracias, amigos, por nunca soltarme la mano. Ya aprendí bastante hasta acá", escribió el artista de la cumbia 420. " Jamás me voy a quebrar y hablar mal de alguien que amé . Soy un hombre y todo lo que di de mí lo disfrutará mi hija", agregó en otra publicación 10 minutos después.

Al aire de Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer se preguntó si era una separación o sólo una crisis. "Porque también con Susana Giménez dijo 'que Wanda no juegue conmigo por ser mayor que yo'. Y volvieron", recordó. Si bien el ejemplo es cierto, este no sería el caso en esta oportunidad, por más que existan quienes todavía dudan.

"Él no está diciendo en ningún momento que no hay una posibilidad. Solamente cuenta que está destruido, que si es por él estará en soledad hasta que se recomponga", cuestionó la conductora Pamela David. En ese sentido, el panelista Juan Etchegoyen, que llevó la noticia al programa de América TV, aclaró que "hace unos días hicieron un vivo de Instagram donde L-Gante y Wanda hablaban, se reían. Incluso estaba el rumor de planes de casamiento, donde se refirieron al tema".

Las publicaciones de L-Gante que confirmaron su separación de Wanda Nara.

"Recordemos que es la segunda separación desde que están juntos. Porque creo que fue a mediados de diciembre que se comunicó la anterior separación. Fue un domingo a través de las redes sociales. Después volvieron a estar juntos. Lo que me parece es que están en tiempos diferentes ", explicó Etchegoyen para terminar con la teoría de la reconciliación posible. Al mismo tiempo, aclaró que no hubo infidelidades ni terceras en discordia "por lo menos hasta acá". Aunque a su vez deslizó que "se viene rumoreando hace varios días que L-Gante viene teniendo relaciones con distintas mujeres".

Las dudas en relación a si toda la relación entre L-Gante y Wanda fue real o parte de un acting, también se manifestó en palabras de Bremer. "¿Se acabó el negocio?", se preguntó. "En Paraguay durmieron en habitaciones distintas. También llegaron a un recital en el Gran Buenos Aires en camionetas distintas y solamente se dirigieron la palabra en el escenario. ¿Había contrataciones que eran con los dos juntos y ya se terminaron o decidieron terminarlas?", cuestionó el periodista.

La publicación de Wanda Nara previa a la separación con L-Gante en la que aseguró estar "sin estado".

"Lo que me dicen a mí es que en las últimas horas habría habido una fuerte discusión. Por ahora no voy a profundizar en los detalles, pero me dicen eso. Pareciera que este posteo es bastante meditado. Es bastante profundo", cerró Juan Ethchegoyen. Mientras tanto, dos días antes, Wanda Nara posteó una foto muy sensual y escribió sólo dos palabras: "Sin estado". Un adelanto de lo que se venía.