"Alexa, esta canción no era": el ninguneo de Furia a Emma Vich tras el lanzamiento de su nuevo tema

La guerra fría de Juliana "Furia" Scaglione contra Telefe y el resto de ex participantes de Gran Hermano tiene muchos campos de batalla. Con el objetivo de demostrar que ella fue la jugadora más importante y la virtual ganadora del reality, directamente rompió relaciones con el canal y se enfrentó de forma constante contra cualquiera que la juzgue por eso. Así fue que, en un vivo que realizó recientemente, ninguneó a Emma Vich con mucha sutileza, luego de que el estilista sacara su primera canción y videoclip, llamado Los 2000's. "Alexa, pon música de Emma Vich", se oye a Juliana pedirle a la inteligencia artificial que funciona en los dispositivos Apple. "No encontré las canciones que pediste. Aquí tienes una estación", soltó la ayuda digital de Amazon , quien al no tener registrado el nuevo tema puso música de una estación.

"Alexa, esta canción no era", insistió Furia, con la clara intención de volver a dejar en evidencia la falta de inserción de su ex compañero en la casa más famosa del país. "Ok. Ahí me retó", explicó después, luego de que la IA no pudiera dar con su pedido y dejara en off side a la poca popularidad que tiene el reciente lanzamiento de Vich. Las expresiones irónicas como esos largos no cuando Alexa le decía que no conocía al artista fueron una constante en el vivo de Furia.

La intencionalidad sarcástica fue evidente para todo el fandom de ella y también para quienes salieron a defender al estilista. Desde ambos lados agitaron el viral, tanto para perjudicarlo a él como para cuestionarla a ella por sus malos modos. "Siempre me buscan líos, roña y encima no doy notas, así que nada que ver. Y ahora Emma se presenta el viernes y estoy más que invitada. Dejen de hablar pelotudeces esos que son haters", se defendió Furia, luego de las críticas que recibió.

Feroz pelea entre Furia, Emma y los "bros", cuando todavía eran parte del reality.

Cabe recordar que hace pocos días Vich lanzó su videoclip Los 2000's , en el cual, con una estética pop y muy en una idea de "homenaje" a Baby one more time de Britney Spears, se lo ve a él en un campo de fútbol americano a plena danza y canto y rodeado de otros y otras bailarinas en plena coreografía. La reciente incorporación de la canción del artista que prefiere llamarse a sí mismo como Iconic, es una de las razones por las cuales la inteligencia artificial de Apple no lo registra. Es que el video en YouTube se publicó el último viernes y es probable que el poco tiempo desde su lanzamiento haya sido la razón por la que no apareció cuando lo pidió Furia.