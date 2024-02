"Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina": Granata defendió a Pettinato e Iglesias la liquidó

A mediados de 2018, Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Úrsula Vargues, Josefina Pouso, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, se habían llenado de valor y denunciaron públicamente a Roberto Pettinato por maltrato laboral y acoso. De hecho, el saxofonista tuvo que refugiarse en Nueva York (se lo vio incluso tocando en pleno Central Park) ante la repercusión que tuvieron en los medios aquellos brutales testimonios.

Fue en este contexto que se originó un duro cruce entre Iglesias y Amalia Granata en el piso de LAM (ciclo que se mite por la pantalla de América TV), luego de que la diputada afirmara que cuando trabajaba con Pettinato veía a muchas chicas que se le "insinuaban" y después terminaron denunciándolo por acoso. "Vos fuiste novia de Roberto", le planteó Granata a una desconcertada Iglesias que no dudó en responder: "Yo no fui novia de Roberto, fui acosada por él".

Visiblemente incómoda, la panelista le aclaró a la legisladora que el saxofonista "se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina". "Como si fuera una violación. Eso pasó. Te lo quiero decir en la cara. Porque es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque se dijo que tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba siendo acosada. Yo no podía hacer nada", afirmó, molesta.

Según Iglesias, los medios le consultaban constantemente sobre aquella "relación" que mantenía con Pettinato, algo que -aclaró- siempre desmintió. "Yo les decía que era mentira. Yo llegué a decirle (a Pettinato) una vez 'que vos quieras, no significa que yo quiera'. Era como que si él quería, ya está, vos tenías que querer... Había momentos en los que estaba avasallada. Cuando se masturbó adelante mío, empecé a decirle a mi novio que me acompañara. Es terrible", reveló, afectada.

Roberto Pettinato

De acuerdo con Granata, algunas ex compañeras del conductor "se le tiraban". "Había dos que le gateaban y después salieron en la tele diciendo que las acosaba", dijo, insinuando que una de esas mujeres era Josefina Pouso. A lo que Iglesias, cansada, sentenció: "Puede ser que un día tuvieran ganas de franelearlo y al otro no. Vos estás sugiriendo que ellas mintieron. Pienso qué le pasó en el camino... porque empezó de una manera siendo totalmente libre y ahora es bastante de derecha".

Granata trabajó con Pettinato

Recordemos que las denuncias de acoso contra Pettinato surgieron a partir de los testimonios de Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras. Luego, la locutora y conductora de radio y TV, Martina Soto Pose, dio detalles del calvario que sufrió en manos del humorista. "Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en CQC y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: 'Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé'. Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: 'Bueno, esto es así'. Un horror", había relatado la locutora años atrás.