El millonario rebusque de Wanda Nara para poder viajar "más rápido" por todo el mundo

En lo que va del 2024, Wanda Nara ya tiene más sellos en su pasaporte que la mayoría de los argentinos y argentinas. Con una carrera también apostada en Europa, la empresaria no para de volar -ahora, gracias al contrato que Mauro Icardi firmó en Turquía tiene un avión privado a su disposición- y son muchos los que se preguntan cómo se organiza, en especial teniendo en cuenta su apretada agenda y la crianza de sus cinco hijos.

Los destinos de Wanda cambian de acuerdo a sus compromisos laborales, pero la mediática suele hacer base en la Argentina, Italia y ahora Turquía. Claro que esos no son los únicos destinos que visita: semanas atrás se hizo una escapada a Brasil para grabar su segundo videoclip y nunca faltan las escapaditas románticas junto a Icardi a destinos exóticos como África o las Islas Maldivas.

En las últimas horas, Wanda habilitó una vez más el canal de preguntas y respuestas desde su perfil en la red social Instagram y uno de sus seguidores no tardó en indagar si no estaba cansada de viajar tanto.

"Para los que me preguntan si no me canso de viajar. La respuesta es que estoy muy organizada. Tengo cosas en cosas en cada lugar (al) que voy. Como viajo mucho, para hacerlo más dinámico, viajo sin valija y nunca embarco nada. Mi equipaje en este viaje es esta bolsa", explicó la aspirante a cantante, al tiempo que compartió una foto de una de sus carteras Gucci.

En efecto, Wanda tiene muchas propiedades y un gran vestidor. Sólo en la Argentina, la empresaria es propietaria de un piso en el exclusivo Chateau Libertador del barrio de Núñez y la famosa mansión del barrio privado de Santa Bárbara, en el partido de Tigre.

Cuando viaja a Italia, tiene algunas más opciones disponibles. A su departamento ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Milán, se le suma su casa de campo (a unos 40 kilómetros de la ciudad) y su propiedad preferida: la mansión emplazada en el Lago di como.

A diferencia del año pasado, cuando se hospedaba en un departamento alquilado (y al que casi no visitó, ni decoró) en Turquía, tras la renovación del contrato la también representante de Icardi puso como condición que el club les alquilara una monumental mansión en uno de los barrios privados más exclusivos del país.