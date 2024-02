El millonario negocio detrás de los cuernos de Peso Pluma a Nicki Nicole que beneficia a Trueno

Un día antes del "Día de los enamorados", a Nicki Nicole le llegó el peor video posible: Peso Pluma caminando de la mano en un casino de Las Vegas con una mujer de cabello largo y negro, dirigiéndose hacia la salida para pasar la noche juntos después del Super Bowl. La infidelidad se concretó y la separación se anunció por parte de la trapera horas más tarde de que ese contenido se haya hecho viral por todas las redes sociales.

Peso Pluma y Nicki Nicole

El 13 de febrero comenzó con una particular tendencia en Twitter (X) mencionando a Peso Pluma como infiel y con ese mismo tweet, el video en donde se lo ve caminar con otra mujer. Pasaron aproximadamente seis horas y cuando todo tomó mayor relevancia, Nicole salió a aclarar cuál era su situación actual con un breve comunicado en donde expresó todo el dolor y malestar que sentía en ese momento.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fue una de las frases más contundentes que escribió para dejar en claro que luego del video, tomó la decisión de separarse del oriundo de Mexico. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", subrayó.

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

Pero todo lo malo, a veces, trae algo bueno bajo la manga y en esta ocasión sucedió algo similar. Tras la ruptura, justo unos días más tarde, tanto ella como Trueno, su ex novio, debieron brindar shows en distintos países y encendieron la mecha con todo lo que está sucediendo a través de indirectas arriba del escenario a la hora de cantar "Mamichula", canción con la que blanquearon su amor tres años atrás.

Y además de hacer sus presentaciones, de las indirectas realizadas, de dar a entender que uno sigue estando en la cabeza del otro a pesar de no estar más juntos, también sucedió algo muy particular que fue que con su canción realizada en conjunto con Bizarrap y lanzada en julio del 2020, volvió a ser escuchada por todos sus fanáticos que piden una reconciliación.

A decir verdad, aquella canción que fue todo un éxito, nunca dejó de tener reproducciones pero en este momento volvió a llegar a su punto máximo por la visibilidad que están teniendo tanto la rosarina como Trueno para pronunciarse a una reconciliación después de un año separados. Un dato no menor, es que en el momento en que estuvieron juntos se juraron amor para toda la vida, se tatuaron sus iniciales y se comprometieron con un anillo dorado proyectando un casamiento a futuro.

"Mamichula", canción interpretada por Nicki Nicole y Trueno.

Todos aquellos proyectos, planes y hechos, también se sostuvieron en el paso del tiempo con "Mamichula", debido a que es la canción que más los representa a los dos como pareja y no sólo porque fue el momento en que blanquearon la relación, sino también por lo que significa la letra que habla de su amor.

Pero... ¿Cuál es el negocio millonario que hay detrás de la separación de Nicki Nicole y la posible reconciliación con Trueno? Es que mientras ambos juegan a lanzarse indirectas arriba del escenario y a ilusionar a los fanáticos con un posible retorno, ellos siguen sumando cifras sumamente altas en Spotify que hacen que día tras día, el dinero por las reproducciones crezca más.

Según los cálculos brindados y las ganancias que genera Spotify en los artistas por ser la plataforma más utilizada para escuchar música, cada 1000 reproducciones por canción, se pagan aproximadamente unos cuatro dólares, además del movimiento que genera en la aplicación cada cantante.

Por consiguiente, al día de hoy, tras tres años de su estreno, la canción "Mamichula" cuenta en Spotify con 405,925 reproducciones y después del 2020 que fue el momento de su lanzamiento en el cual fue un verdadero hit, volvió a ingresar nuevamente en el top de las 50 canciones más escuchadas en la plataforma y esto mismo, le genera un dinero extra tanto a Nicole como a Trueno que fueron sus creadores.

Nicki Nicole y Trueno realizando el video de "Mamichula".

Con aquellas altas reproducciones -que crecen día a día y más ahora que volvió a estar en agenda la relación entre Nicole y Trueno-, tan sólo "Mamichula" estaría generando una cifra de más de un millón 600 mil dólares que sería dividida por ambos artistas que protagonizan una de las canciones más escuchadas del trap.

A pesar de que el más del millón de dólares que los artistas ganan por "Mamichula" y que deben dividir, también cuentan con sus propios números a nivel personal en Spotify. Por parte de Nicki Nicole, cuenta con un 80% de popularidad en la plataforma, 25 millones de oyentes mensuales y sus ganancias son de 80 mil dólares al mes y 969 mil dólares al año.

Mientras que Trueno, tiene muchas menos reproducciones pero, casi igual de popularidad: cuenta con un 75% de popularidad, 12 millones de oyentes mensuales y sus ganancias son de 38 mil dólares al mes y un total aproximado de 457 mil dólares al año.