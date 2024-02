La desopilante despedida de soltera de Cande Tinelli, su boda millonaria y el prontuario de separaciones con Coti

La historia de amor de Cande Tinelli y Coti Sorokin se remonta a finales de 2019, y según contó él, la conoció y quedó impactado con su belleza y su voz. Inmediatamente, comenzaron a salir a escondidas de las cámaras hasta que casualmente se cruzaron con Juariu, la influencer experta en descubrir romances de los famosos y desde ahí no les quedó otra alternativa que hacer público su noviazgo.

Cande hizo su despedida de soltera de Hello Kitty

Entre varios idas y vueltas, la pareja pasó una cuarentena y una convivencia precipitada en 2020, donde por primera vez la hija de Marcelo Tinelli se mostró realmente enamorada en redes sociales: "Te amo Coti, gracias por devolverme la sencillez y la sonrisa, sin vos siento hoy que no soy nada. Sos una persona increíble, tan sensible, generosa, y humilde. Te amo eternamente, octubre por siempre a tu lado".

Lo cierto es que los años pasaron y la propuesta de matrimonio llegó. Lo que parecía ser la chica cuidadamente descuidada de papá que nunca iba a sentar cabeza se volvió en una perfecta novia que caminará hacia el altar el próximo sábado, aunque con algunas complicaciones. Sin embargo, eso no parece ser un impedimento, ya que decidió celebrar su despedida de soltera con sus amigos de toda la vida y una temática muy especial dedicada a Hello Kitty.

Cande Tinelli y Coti

Allí, Cande llegó al restaurante con un look colegiala de camisa blanca, corbata y pollera tableada, para bailar y comer junto a sus seres queridos, mientras se repartían peluches y vasos de la famosa gatita japonesa. Los tragos tenían nombres característicos como relacionados con la homenajeada, como "Linda", "Scorpio Baby" y "Aire y Veneno" y pronto se armó el karaoke y el carnaval para mostrar sus dotes artísticos.

Además, en sus redes sociales, la hija del conductor de TV confesó que "no quiere ser como esas novias convencionales" y que le sugirieron "estar a dieta líquida". "¡Eso no es para mí, no quiero llegar al altar cag*** de hambre! Amo demasiado comer", dijo Candelaria en sus historias de Instagram, donde compartió una seguidilla de imágenes con cierto tono humorístico sobre los detalles inesperados de su boda, como los cambios del vestido y la tormenta que se avecina el sábado en plena ceremonia.

Pese a los malos augurios y la lluvia, la flamante novia pretende apretar el acelerador a fondo y decidió que su lista iba a tener como invitados principales a sus perros, ya que son una parte fundamental de la familia. Entre los miedos y la ansiedad, la pareja contó cómo vive los días previos a la gran noche, donde ella entrará al altar acompañada por su papá Marcelo, quien hace tan solo unos días se paseaba con su nueva novia en Punta del Este.

Según había revelado Tinelli, Cande decidió casarse con Coti en una ceremonia en Uruguay, en la casa que tienen en Maldonado y que los casará el alcalde de esa localidad. "Lo que me he enterado es que en Uruguay no te casa solo el juez de paz en la ceremonia por civil, sino que el alcalde de la ciudad está también habilitado. Si uno pide por él, viene y te casa. Tenés que mandar una carta a la intendencia y lo podés pedir, porque tiene la potestad de hacerlo", explicó el conductor de "El Bailando".

El compromiso entre Candelaria y el artista argentino cayó casi como una sorpresa, ya que en sus tres años de relación, la pareja sufrió al menos dos separaciones, rumores de crisis y distanciamientos e incluso una infidelidad por parte del músico. De hecho, el año pasado, se la vió a la hija del periodista deportivo de la mano con el piloto uruguayo Santiago Urrutia, con quien viajó a Barcelona en febrero de 2023.

Coti y Cande se casarán el sábado.

Además, fue la misma artista la que contó su separación con Coti y hasta dió una fuerte declaración al respecto: "A veces las mujeres dejamos de ser por el otro, para que no se enoje, que no te deja subir fotos, la ropa, que no se te vea nada, que si alguien te comenta algo... Básicamente, dejás de ser vos".

Sin embargo, poco tiempo después se los volvió a ver juntos y más enamorados que nunca, ya que decidieron volver a apostar al amor y dar el sí.

Los Tinelli no zafan de la lluvia ni en la boda de Candelaria

Resulta ser que la fecha elegida para el casamiento será el próximo sábado, pero el pronóstico uruguayo anuncia que habrá una fuerte tormenta... pero, ¿qué dicen las supersticiones?

Nuestras abuelas y madres solían decir que la lluvia en una boda es sinónimo de buena suerte, ya que existe el dicho "Novia mojada, novia afortunada", ya que en la cultura oriental, la lluvia se lleva toda la mala energía y renueva el aire.

La lluvia puede traer además de buena energía, fotos mucho más artísticas y hasta un arcoíris en medio de la ceremonia, por lo que los novios deberán ser optimistas con respecto a este tema y elegir una alternativa para que sus invitados puedan tomarse fotos pero sin estar "pasados por agua" . Además, se dice que la lluvia atrae la fertilidad a la pareja... ¿Querrán Coti y Cande tener un bebé?