El Turco quedó en la neblina: Emilia Attias, Cachete Sierra y el misterioso hombre ligado al macrismo

Pasaron tres meses desde que Emilia Attias y Naím Sibara anunciaron su separación, después de más de quince años de relación y una hija en común, Gina. Forzados por los fuertes rumores de infidelidades, se limitaron a publicar un escueto comunicado en el que destacaron que la ruptura fue de "común acuerdo" y negaron la existencia de "terceras personas involucradas".

Desde entonces, a la ex Casi Ángeles se la vinculó primero con Nicolás Francella y luego con su ex compañero de elenco Agustín "Cachete" Sierra. Sin embargo, con el correr de las horas, se conoció la identidad del hombre con el que Attias estaría viviendo un apasionado romance y que habría despertado un año atrás la crisis con "El Turco".

El nombre de Attias regresó la semana pasada a los medios por su participación en el Cris Morena Day. La actriz participó del show del Gran Rex, se reencontró con sus ex compañeros de tira y, según trascendió, habría mantenido un fogoso encuentro con "Cachete" en la fiesta privada que tuvo lugar después del reencuentro en el teatro de la Avenida Corrientes.

Nico Vázquez y Emilia Attias en el Cris Morena Day

"Una vez que terminó el show, se organizó una fiesta de la que participaron casi todos los chicos. Habrían sucedido cositas entre los famosos, puntualmente me dicen que Emilia y 'Cachete' no se sacaron la mirada en toda la noche", reveló el periodista Juan Etchegoyen.

Pero eso no fue todo. "Me aseguran que hubo un fogoso encuentro secreto, tan secreto que abandonaron el lugar en sus respectivos autos, pero con un destino en común: la casa de él. Quizás se juntaron a tomar algo como amigos o a hablar de lo genial que fue el show, pero mi impresión es otra. Seguro lo van a desmentir, pero a mí me pasan el dato de muy buena fuente", se jactó.

Un día después del presunto encuentro con "Cachete", Emilia volvió a las pistas y salió por el barrio de San Telmo. Libre y sin compromisos, la modelo se mostró a los besos con un misterioso hombre que si bien tiene fuertes vínculos con Mauricio Macri, mantiene un marcado bajo perfil. ¿De quién hablamos?

Emilia Attias, ¿con su nuevo amor?

Quien se encargó de exponer la situación fue Pochi de Gossipeame. "Emilia Attias el viernes pasado con un caño a otro nivel, no es conocido, bailando en la Biblioteca de Santelmo, a los chapes. ¡Ella es un fuego!", consignó con un posteo que ilustró con la borrosa foto de la modelo bailando muy cerquita de un nuevo hombre.

"¿Les cuento quién es el que estaba a los besos con Emilia Attias? Sería el mismo que estaba bailando con ella en la fiesta del año pasado en el Hipódromo, cuando habría caído el 'Turco' enojadísimo en pijama. Se llama Guillermo Freire, es hermano de un ex ministro de Mauricio Macri", detalló en alusión a Andi Freire, ex ministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires.

Quién es el nuevo "novio" de Emilia Attias

El año pasado, cuando todavía se mostraban en público como una de las parejas más estables del ambiente, Emilia y el "Turco" protagonizaron un escándalo en el Hipódromo porteño. "Ella estaba bailando muy pegada a un tipo en la fiesta. Cuando alguien lo llama a él y le dice que ella estaba bailando muy sexy con un tipo, él, en pijama, se apersona en la fiesta. Él estaba alterado, no estaba muy bien 'aspectadito'", reveló Yanina Latorre.

Este habría sido uno de los disparadores de la crisis que culminó con el anuncio de la separación. "Esto fue a fin de año. Ella se va, pelean, discuten, toda la situación. Lo convenció de que no estaba bailando con nadie, que él estaba paranoico. A partir de ahí, él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa, muy deprimido, y se volvió paranoico. La empezó a perseguir, enloquecer... a emputecerle la vida".