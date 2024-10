Elba suspendió a los empleados de máxima confianza de Lanata: "No hay plata para seguir pagando los sueldos"

La semana pasada, Jorge Lanata fue sometido a una cirugía de urgencia debido a una isquemia intestinal, donde le extirparon 60 cm de intestino, y mientras se espera que sea operado por cuarta vez porque sus intestinos continúan afectados por la infección que lo persigue desde hace más de tres meses, dieron a conocer que el conductor fue sometido a un estudio para determinar si tiene, o no, cáncer. "Esto lo del intestino es algo nuevo, se suma a todo lo demás. Según el informe, se realizó un PET (tomografía de emisión de positrones), ese estudio se hace cuando tenés un tumor. Entonces entiendo que tiene cáncer en algún lado", contó Fernanda Iglesias.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra , el primer centro de España en disponer de un PET-TAC, que permite detectar lesiones difíciles de identificar, el PET es una técnica diagnóstica no invasiva que permite tomar imágenes del organismo del paciente que muestran la actividad y el metabolismo de los órganos del cuerpo. Se utilizan sustancias marcadas radioactivamente que se distribuyen por todo el organismo. Las células que presentan una mayor actividad metabólica (por ejemplo, las células tumorales) captan en mayor medida esta sustancia y al realizar el PET, se obtiene una imagen en donde se visualizan esas zonas hipercaptantes.

Lo cierto es que ante la información dada por su panelista, Ángel de Brito detalló en LAM -ciclo que se emite por la pantalla de América TV- que ese estudio se llevó a cabo para "para chequear en qué estado está". "Por eso se hace el PET. Así comenzó todo, según varios integrantes de su entorno. Tiene un millón de problemas en su cuerpo, pero así vivió hasta ahora, con muchos de estos problemas, algunos de los cuales se han hecho públicos y otros no", agregó el conductor. Fue entonces que Yanina Latorre reveló que Lanata había ido al Hospital Italiano a realizarse un chequeo médico para "controlar un tumor en el pulmón". "Ahí empezó todo", dijo la panelista.

Pero debido a su delicado estado de salud, quedó internado. Cabe destacar que Lanata había sido nuevamente internado en el Hospital Italiano el primer fin de semana de octubre, tras haber presentado complicaciones en su estado de salud. El último parte médico, anterior a la operación, informaba que se encontraba en terapia intensiva debido a un cuadro infeccioso, y presentaba un leve deterioro en su función renal. Si bien su estado hemodinámico era estable y no requería hasta el momento soporte dialítico, el periodista estaba conectado a asistencia ventilatoria mecánica con una reducción de los medicamentos sedantes.

Lanata había sido trasladado desde la Clínica Santa Catalina, especializada en rehabilitación neurológica, al Hospital Italiano debido a alteraciones en su cuadro de salud, a pesar de que hasta entonces había mostrado signos de mejoría. Su situación comenzó a complicarse en junio de 2024, cuando ingresó por primera vez al Hospital Italiano por una neumonía. A partir de ahí. sus problemas de salud se fueron agravando por su historial clínico complejo. Desde que fue ingresado de urgencia, su cuadro respiratorio presentó varias complicaciones, obligando a que permaneciera internado durante meses, con sólo dos breves salidas a la clínica de rehabilitación.

En las últimas horas, luego de revelar que el conductor será sometido a una operación por cuarta vez, De Brito resaltó que los médicos "le encontraron más intestino necrosado" y que por eso "tienen que volverlo a intervenir". Mientras esto ocurre, Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata, suspendió a dos empleados de "toda la vida" del periodista. "Hay mucha revolución con Elbita, Elba Marcovecchio, porque suspendió a empleados de toda la vida que trabajan en la casa de Jorge, en el departamento de Jorge", contó el periodista de espectáculos, antes de poner al aire un audio de Facundo, el famoso chófer de Jorge, y uno de los trabajadores suspendidos.

En el audio, el íntimo chofer del conductor sostuvo que vivió dos años en pandemia en la casa del periodista y que, incluso, se va de vacaciones con él. "Voy a todos lados, a sus viajes, lo ayudo en todo, no arranqué a trabajar ayer... Banco a Jorge a morir y desde el primer día que trabajo con él que lo lo defiendo a muerte. Conozco muy bien a la familia y serían incapaces de todas las cosas que andan diciendo por ahí. Casi ni las conocen ustedes a las hijas, porque jamás se mostraron ni nada. No les interesa la cámara, no les interesa. Todo esto es terrible para ellas, es una patada, o sea... no es nada alegre", sostuvo Facundo.

Y agregó: "Pero bueno... nada, ahora hay que bancarla. Meterle para adelante y ayudar a que Jorge salga y se ponga bien. Yo mi trabajo me lo tomo muy en serio, y dejé todo por Lanata. Desde que estoy con Jorge que no paso cumpleaños con mi familia, no paso fiestas con mi familia, yo tengo mi novia de hecho y Jorge la invita a mi novia todos los veranos a Uruguay para que yo la pueda ver por lo menos 15 días, pero sale de él. No es que yo le digo: 'Jorge, invitala'. Él es muy generoso, muy buena persona. Por eso digo que nadie tiene idea. Pero bueno... te digo que si en algún momento puedo hablar, te voy a avisar. Solo te voy a decir esto".

De acuerdo con Yanina, Facundo está del lado de las hijas del periodista. "Es verdad que él es la sombra de Jorge y sabe lo que él la quiere a Elba. De hecho, Facundo fue testigo de casamiento", dijo y De Brito, sin vueltas, aclaró sobre la suspensión: "Que no trabajan. Ella los suspende por 30 días para que no ingresen a la casa. Facundo era de alta confianza". Fue entonces que la mujer de Diego Latorre, resaltó: "Y que no hay plata... El problema empezó la semana pasada porque Elba recibió un mail que decía que no había plata para seguir pagando los sueldos y que pusiera ella la plata para seguir pagando las tarjetas".

Y sentenció: "Elba le contestó que quería una rendición de cuentas. Ella dijo que no tenía problema, pero que para recortar gastos cortara todas las extensiones y que cada una se pague su tarjeta. Es verdad que con la guita Jorge gana en Radio Mitre no alcanza para bancar toda esta parafernalia"