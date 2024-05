Emilia Attias y su contundente pedido tras su separación del Turco Naím: "No lo metan a Nicolás"

Emilia Attias y el Turco Naím se separaron luego de 20 años de relación y una hija en común en medio de versiones que iban desde supuestas infidelidades y terceros en discordia hasta problemas laborales y en la intimidad que terminaron dinamitando la relación. Sin embargo, a pesar de que la actriz lanzó un sentido comunicado refiriéndose a la ruptura, rompió el silencio ante las cámaras pidiendo que "no metan" a Nicolás Francella, señalado como uno de los responsables de la ruptura.

Emilia Attias y el Turco Naím

El jueves por la noche estalló el escándalo de la separación de la pareja con el plus de la infidelidad y las molestias que tenían el uno con el otro en la intimidad tras 20 años juntos. Pero en esos motivos y detalles por la ruptura, hubo dos personas en específico que fueron señaladas por ser las terceras en discordia de cada uno, a raíz de varias situaciones que se dieron a conocer: Nicolás Francella con Emilia y Florencia de la Ve con el Turco.

Luego de que la noticia circulara con fuerza por los medios y se instalara en boca de todos, Attias decidió realizar una publicación en su cuenta de Instagram hablando sobre lo sucedido, pero sin entrar en detalles y, principalmente, cuidando la imagen del padre de su hija, del cual se dijo que, además de coquetear con la conductora de Intrusos, también se lo acusó de ser una persona controladora, celosa, depresiva y que se fugó a Ecuador para no tener que atravesar este momento.

Aun así, el lunes por la tarde rompió el silencio ante las cámaras y en diálogo con el programa A la tarde mostró todo su enojo por hoy tener que estar en boca de todos por una noticia que no quería que se dé a conocer. Enfurecida, le pidió al cronista y a su camarógrafo que no la acompañen ni persigan hasta la puerta de su casa, porque ya había dicho todo lo que tenía para decir "públicamente" en su cuenta de Instagram.

Emilia Attias dialogó sobre su ruptura con el Turco Naím.

"Yo no decidí que se haga público. No quiero hablar, lo que dije, lo dije públicamente", expresó la ex Casi Ángeles y en cuanto a su situación actual con quien ahora es su ex pareja, detalló: "Estoy bien, con el Turco tenemos una relación super cordial, super amorosa, hablamos todo el tiempo y está todo bien".

"Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra así que hicimos lo que pudimos con eso", expresó y mientras se retiraba, hizo marcha atrás, reculó y regresó al móvil para aclarar algo que la persigue: la infidelidad. "No lo metan a Nicolás (Francella) que no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas y son cosas de la intimidad de las parejas".

Emilia Attias junto a Nicolás Francella en la película "En la mira".

Unas horas después de aquella nota, Yanina Latorre, que fue la primera persona en dar a conocer la separación, sentada en el sillón de LAM -programa emitido por América TV- brindó más detalles de los que ya tenía bajo la manga y volvió a señalar a el Turco como una persona "paranoica" como anteriormente lo había hecho. En esa misma línea, aseguró que la crisis de celos comenzó cuando le llegó la información a Naím de que Emilia estaba bailando muy pegada a Francella en una fiesta y la fue a buscar en pijama hasta la puerta del lugar.

"Todo comenzó cuando la vieron a Emilia bailando muy pegada con un hombre en la fiesta. Naím se volvió paranoico. La empezó a perseguir, a enloquecer, a emputecerle la vida. Y ella laburaba para mantenerlo a él, a la hija y se cansa. Entonces ella empezó a tener un vínculo con alguien. Él la encontró finalmente con mensajes y fotos de un tipo", detalló. Además, comentó que el Turco estaba "sin trabajo" y "deprimido en su casa" y lo único que hacía era hacerle "escenas de celos".

Emilia Attias y "El Turco" Naím una amor con 21 años de diferencia, que duró 20 años y terminó en 2024

Pero como si eso fuese poco, en Socios del Espectáculo sumaron otra información que se agregaría a lo anteriormente dicho por la esposa de Diego Latorre, en cuanto a las escenas de celos y la paranoia que tenía el Turco con Attias. En este caso, en el programa emitido por la pantalla de El Trece, dieron detalles sobre una situación vivida este verano en Punta del Este y que quedo bajo la mira de todos los testigos que se encontraban en ese lugar.

Fue Rodrigo Lussich, quien se encargó de contar las vacaciones de poca paz que tuvo la pareja, por reiteradas escenas de celos de Naím a raíz de una producción de fotos que tenía programada para hacer la actriz. Con imagenes ilustrativas de ese momento en el que se los ve a los dos caminando por la playa con cero onda, el conductor del ciclo indicó que fue "la última escena de celos del Turco".

"Estas imágenes los muestran a ellos aparentemente bien, pero no tan bien. Esto fue en el contexto de una producción de fotos que ella hizo en la playa, en Punta del Este, a fines de enero, por eso decimos 'la última escena de celos del Turco Naím'", indicó y agregó: "Hubo testigos en una situación en la cual hubo una discusión".

Vacaciones sin onda y "la última escena de celos" del Turco Naím a Emilia Attias.

En esa misma línea, amplió: "Ella hace una producción de fotos. Ellos discuten antes y él vuelve a la playa, según los testigos, a controlarla, con la excusa de que se le había caído un anillo en la arena. El Turco empieza a gatear a tientas, a buscar el anillo, y está toda la tarde buscando el anillo mientras con los ojos no perdía situación de lo que ella estaba haciendo".

No obstante, Adrián Pallares le sumó a la información brindada por su compañero, que todo lo que estaban contando lo habían presenciado y manifestado los testigos que se encontraban en el mismo lugar que ellos dos. "Nos cuenta la gente que formó parte de la producción que el Turco fue a supervisar que en las fotos ella no mostrara más de la cuenta. Entonces trataron de calmar un poco", cerró.